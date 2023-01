“Una strada per l’autonomia”, al Convitto Palmieri un incontro sull’inclusione dei giovani migranti

Si è svolto nella giornata di ieri, presso l’ex Convitto Palmieri di Lecce, l’incontro dal titolo “Una strada per l’autonomia”.

La manifestazione, svolta nell’ambito del progetto Near – Network for empowerment autonomy and resilience finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e che vede come capofila CivicoZero Onlus, è il primo evento dedicato alle azioni messe in campo nel territorio pugliese nel corso dell’ultimo anno.

All’iniziativa hanno partecipato, oltre al partenariato proveniente da tutta Italia, anche stakeholder e istituzioni come, ad esempio, Rosa Barone, assessore al welfare della Regione Puglia.

Il progetto ha l’obiettivo di incrementare le opportunità di empowerment e creare processi di reale autonomia e inclusione sociale dei giovani migranti nelle Regioni Lazio, Emilia Romagna e Puglia.

“Il progetto NEAR – ha dichiarato Laura Cucinelli, presidente di Civicozero – è stato pensato con un forte mandato di costruzione e consolidamento dei percorsi di autonomia dei giovani stranieri attraverso accordi, protocolli e collaborazioni, grazie al lavoro congiunto e integrato delle reti territoriali e nazionali che vedono coinvolti il terzo settore, le istituzioni e la cittadinanza.”

Tali percorsi sono costruiti attraverso un’attenzione e valorizzazione costante del talento di ciascun ragazzo inteso come capacità personale, predisposizione e attitudine. Questo è ancora più vero per quanto riguarda il territorio pugliese in cui la dimensione lavorativa si declina attraverso il mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

L’incontro si è svolto presso il Convitto Palmieri, in quanto il contenitore culturale ha messo a disposizione gli spazi per la creazione permanente di uno dei due presìdi di accoglienza grazie al Polo Biblio-museale di Lecce, che da tempo sperimenta e favorisce processi di integrazione attraverso l’arte e la cultura.