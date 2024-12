“Cyberisk. I tranelli della rete”, al Liceo Palmieri un incontro con la Polizia di Stato

Mercoledì 11 dicembre, con inizio alle ore 10.30, nell’atrio del Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”, secondo appuntamento della rassegna “Lex. Cultura della Legalità”.

L’incontro dal titolo “Cyberisk. I tranelli della rete” approfondirà la tematica in oggetto grazie ai contributi del Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo e del Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Schirosi, Dirigente della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica di Lecce (Polizia Postale).

“La rivoluzione digitale ha cambiato integralmente il nostro stile di vita e il nostro approccio alla conoscenza, offrendo enormi possibilità – dichiara Raffaele Lattante, dirigente del Palmieri – ma ha anche un alto prezzo da pagare. La grande sfida è proprio condurre i giovani ad aumentare la consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie, compreso quella dell’intelligenza artificiale,per proteggersi e ‘viaggiare’ senza rischi, così da utilizzare al meglio ciò che offrono il web e i social media. In quest’ottica è fondamentale affidarsi ad esperti e per questo secondo appuntamento abbiamo invitato il Questore di Lecce e il responsabile del reparto della Polizia Postale da anni in prima linea nella prevenzione ai rischi e nella lotta ai reati informatici”

Il Questore della Provincia di Lecce, Massimo Modeo, ha affermato, invece: “Navigare su internet offre infinite opportunità, ma nasconde anche molti rischi. Tra questi, il furto di dati personali, le truffe online e il cyberbullismo. Spesso i ‘criminali informatici’ utilizzano tecniche sofisticate per ingannare gli utenti, soprattutto i più giovani o inesperti. Anche l’accesso a contenuti pericolosi o illegali rappresenta una minaccia.

In questo contesto, la Polizia Postale e delle Comunicazioni gioca un ruolo fondamentale. Attraverso attività di prevenzione, monitoraggio e intervento, protegge i cittadini dalle insidie della rete. Offre inoltre supporto alle vittime di reati informatici e sensibilizza il pubblico sui comportamenti sicuri online, attraverso incontri e campagne informative.

È essenziale collaborare con le forze di polizia, segnalando attività sospette e seguendo le indicazioni per una navigazione responsabile. Internet sicuro deve essere una responsabilità condivisa.”

La rassegna è stata organizzata dalla prof.ssa Maria Agostinacchio, funzione strumentale al Territorio del Liceo, di concerto con i docenti del Dipartimento di diritto. Modera l’incontro il prof. Francesco Gerardi.