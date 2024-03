Passi di Legalità, a Maglie Nicola Gratteri e Onofrio Rota incontrano gli studenti

Dopo il grande successo dell’evento sulla legalità realizzato lo scorso 21 marzo in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime della Mafia con la presenza del Procuratore Generale di Lecce, Antonio Maruccia, la Cisl di Lecce, il Liceo Scientifico ‘Leonardo da Vinci’ di Maglie e la Fai Cisl, la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana sia nazionale che provinciale della Cisl hanno deciso di non abbandonare il campo su tematiche così importanti, soprattutto per i giovani, bensì di ‘raddoppiare’. Prende così il via martedì 26 marzo, presso il Cinema Multisala Moderno di Maglie, con inizio alle ore 14.00, la II edizione di ‘Passi di Legalità – Alle radici di una testimonianza tra esempi di vita e scelte quotidiane’. Ospiti di eccezione: il Procuratore Generale di Napoli, Nicola Gratteri e il Segretario Generale Nazionale della Fai Cisl, Onofrio Rota.

La manifestazione avrà come destinatari principali gli studenti di tutte le scuole di Maglie (oltre al Liceo Scientifico ‘Da Vinci’, parteciperanno all’iniziativa l’Istituto Comprensivo di Maglie, l’IISS ‘Enrico Mattei’, l’IISS ‘Cezzi De Castro – Moro’, il Liceo Classico Statale ‘Francesca Capece’ e l’IISS ‘Egidio La Noce) e dell’IISS ‘Salvatore Trinchese’ di Martano.

Ai saluti istituzionali del Sindaco di Maglie, Ernesto Toma, faranno seguito le introduzioni alla Tavola Rotonda di Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, Annarita Corrado, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale ‘Leonardo Da Vinci’ di Maglie e Gianluigi Visconti, Segretario Generale della Fai di Lecce, la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana della Cisl salentina.

La tavola rotonda, che prevederà anche il dibattito con gli studenti di Nicola Gratteri e Onofrio Rota, sarà coordinata da Rosario Tornesello, direttore de ‘Il Nuovo Quotidiano di Puglia’.

L’evento è un importante passo verso la sensibilizzazione sull’importanza del lavoro onesto e della legalità nel contrasto alle mafie. Per l’occasione, la presentazione del libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso dal titolo ‘Il Grifone’, sulle ramificazioni e sulla pervasività della ‘ndrangheta e la proiezione del docu-film ‘Scusa Italia’, prodotto da Fai-Cisl, Agrilavoro e Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche, contribuiranno a mostrare le conseguenze dell’attecchimento della criminalità organizzata sul tessuto sociale malato e l’importanza di scelte quotidiane basate sulla legalità.