“Now’s the time”, quarto incontro con il professore Massimo Amato

Venerdì 10 dicembre, alle ore 18.00, Kritica Economica e Fridays For Future Lecce ospitano il professore Massimo Amato (docente di Storia del pensiero economico all’Università Bocconi di Milano) alle Manifatture Knos di Lecce per il quarto incontro della rassegna “Now’s the time – Guida intergalattica per ecologisti”.

Nei primi tre appuntamenti si è approfondito il tema del greenwashing e delle pratiche ad esso legate nel mondo della finanza, dell’energia, della politica – primo appuntamento con Giulio Rubino – e nelle multinazionali del tabacco – terzo incontro con Alessia Cerantola. I giornalisti investigativi che sono intervenuti hanno fornito una chiara prospettiva sulle dinamiche in gioco quando grandi aziende vogliono “dare una leggera tintura verde a ciò che di verde in realtà ha ben poco”. Nel secondo appuntamento, invece, gli ospiti Claudia Sunna (Università del Salento) e Luca Poggi (Rethinking Economics) hanno inquadrato a livello storico i modelli economici nocivi per la società.

Nel penultimo incontro Massimo Amato e Alessandro Bonetti (moderatore per Kritica Economica) si chiedono: “Il tempo è denaro?”. Come trattare il legame tra tempo e denaro, cos’è l’incertezza, specialmente nei “tempi duri” in cui viviamo, direbbe Charles Dickens?

A seguire live musicale con il gruppo “Salentrio“.

Per maggiori informazioni ecco il link Facebook dell’evento: https://facebook.com/events/s/nows-the-time-il-tempo-e-denar/1057679785028154/