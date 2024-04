Alla Parrocchia di San Massimiliano Kolbe il Colonnello Donato D’Amato e Matilde Montinaro incontrano gli studenti

Il terzo appuntamento del percorso “Verso il 21 marzo… Capaci di ricordare. Crescere insieme tra memoria e impegno” previsto per sabato 13 aprile, sarà anticipato a sabato 06 alle ore 16.00 a causa della concomitanza con la partita Lecce-Empoli.

L’incontro si svolgerà presso la parrocchia San Massimiliano Kolbe in via Pistoia a Lecce e rientra nel percorso progettato dall’Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo”, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, l’Associazione Libera, l’Associazione Nomeni per Antonio Montinaro e le Parrocchie San Giovanni Battista, San Sabino e San Massimiliano Kolbe.

Interverranno il Colonnelo Donato D’Amato, Comandante Provinciale dei Carabinieri e Matilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone.

“Da molti anni Libera, di cui mi onoro di far parte, mi ha accompagnato in un percorso di verità, giustizia e memoria”, afferma Matilde Montinaro.

“Una Memoria che si nutre del dolore che ancora proviamo, ma che si apre alla Giustizia, mai a un desiderio di vendetta perché noi, nonostante tutto, siamo ancora capaci di amare. Se così non fosse, avrebbero vinto loro perché ci avrebbero privato della nostra umanità.

Sprecare il ricordo cancellandolo dal nostro orizzonte – conclude – sarebbe come sprecare un pezzo della nostra vita”.