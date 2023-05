Il Prefetto incontra agenti di Polizia e Carabinieri che hanno sventato il furto al Postamat

Hanno tentato il furto, facendo esplodere nella tra sabato e domenica uno sportello postamat in Via Archita da Taranto a Lecce, ma la fuga è durata poco, perché, il pronto intervento degli agenti di Polizia di Stato e dei militari dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto sì che venissero arrestati in breve tempo.

A pochi giorni di distanza, per gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto questa operazione è arrivato il plauso da parte del Prefetto.

Nella mattinata di ieri Luca Rotondi, infatti, ha incontrato gli uomini e le donne della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che, nella notte del 21 maggio scorso, hanno compiuto gli arresti.

Rotondi, alla presenza del Questore Andrea Valentino e del Comandante Provinciale dell’Arma Colonnello Donato D’Amato, si è congratulato con le persone che hanno compiuto gli arresti, per l’eccellente lavoro svolto e per la prontezza dell’intervento, esprimendo vivo apprezzamento per l’attenta opera di prevenzione e controllo del territorio, svolta quotidianamente ed in piena sinergia interistituzionale tra tutte le Forze di Polizia, per tutelare la sicurezza dei cittadini.