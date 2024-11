In Prefettura un incontro per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR

Si è svolta nella giornata di ieri in Prefettura una riunione finalizzata all’attività di pianificazione delle azioni e delle misure da adottare per il superamento delle criticità connesse all’attuazione dei programmi riguardanti il PNRR.

Nell’incontro tecnico-operativo della Cabina di coordinamento per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR hanno preso parte i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Ragioneria Territoriale di Lecce, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia ed il Vicepresidente di Anci Puglia.

In tale sede sono state evidenziate le prime criticità riscontrate dai comuni della provincia a seguito della richiesta di aggiornamenti sulle singole misure avanzata dall’ufficio PNRR della Prefettura di Lecce in virtù dei dati ReGiS messi a disposizione dall’Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato e sono state individuate le soluzioni tecnico-procedurali per l’avanzamento alle fasi successive all’attuazione dei progetti connessi.

In tale prospettiva, è stato, infine, espresso l’auspicio di continuare la proficua attività di cooperazione delle Amministrazioni interessate al fine di fluidificare le attività connesse allo svolgimento dei procedimenti amministrativi.