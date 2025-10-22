Abusivismo nei trasporti a Lecce, Fit Cisl incontra il Prefetto

Un incontro proficuo, dall’esito positivo quello svolto oggi presso la Prefettura di Lecce. Sul tavolo della discussione il problema dei tassisti abusivi nella città di Lecce.

La Federazione Italiana Trasporti (Fit) Cisl di Lecce esprime grande soddisfazione per l’esito positivo dell’incontro tenutosi nella giornata odierna in Prefettura, convocato per affrontare la pressante protesta dei tassisti con regolare licenza del capoluogo, esasperati dalla concorrenza sleale e pericolosa degli abusivi.

Il sindacato, che si è fatto immediatamente e con forza portavoce delle legittime istanze di questa categoria di lavoratori, ha accolto con favore i provvedimenti concordati al termine del tavolo di confronto.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto di Lecce Natalino Manno, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce Andrea Siazzu, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce Stefano Ciotti, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia, il Vice Comandante della Polizia Locale di Lecce, Dott. Negro e il Segretario Provinciale Fit Cisl Lecce, Pierdonato Ligori, il Segretario Aggiunto , Antonio Foggetti, insieme a tre tassisti in rappresentanza della categoria.

Nel corso della riunione si è deciso di:

Istituire un Tavolo Tecnico Interforze coordinato dal Questore di Lecce per pianificare e attuare una strategia mirata e congiunta per il contrasto della piaga dell’abusivismo, che non solo danneggia i lavoratori onesti, ma offende anche l’immagine di Lecce come importante città turistica. Tale tavolo sarà preceduto da un ulteriore incontro con la nostra Organizzazione Sindacale per verificare gli stati di avanzamento di questa che è una vera lotta per la legalitá.

Sollecitare il Comune di Lecce per un urgente aumento delle licenze Taxi. Le attuali 23 licenze sono numericamente insufficienti per una città come Lecce, creando un vuoto che viene sistematicamente occupato dagli abusivi.

Comunicare ai Sindaci dei comuni dell’hinterland affinché procedano con scrupolose verifiche e controlli sui numerosi NCC operativi nel territorio.

Applicare il fermo amministrativo del mezzo con confisca del libretto per tutti gli abusivi individuati e fermati, come misura deterrente immediata ed efficace.

Implementare i controlli da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, con l’auspicio di prevedere una necessaria e specifica formazione del personale comandato in operazioni di controllo sul settore.

“Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per la sensibilità e la tempestività con cui la Prefettura e le Forze dell’Ordine hanno accolto le nostre segnalazioni e quelle dei tassisti – dichiara Pierdonato Ligori, Segretario Provinciale Fit CISL Lecce – Oggi si è dato un segnale forte: la legalità e il lavoro onesto vanno difesi. L’attivazione del Tavolo Tecnico Interforze è la prova che la serietà delle istituzioni può e deve prevalere sull’illegalità. La Fit CISL Lecce continuerà a vigilare affinché gli impegni presi si traducano in azioni concrete e durature a tutela della categoria e del decoro della nostra città.”