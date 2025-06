Il Presidente Minerva incontra gli studenti salentini che parteciperanno alle Olimpiadi internazionali in materie scientifiche

Giovedì 26 giugno alle 12, a Palazzo Adorno, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva incontrerà i quattro studenti salentini selezionati a partecipare, con la Nazionale italiana, alle Olimpiadi internazionali di Fisica, Matematica, Chimica, Astronomia e Astrofisica, programmate in Bulgaria, Emirati Arabi, Australia e India.

Lecce, infatti, è l’unica provincia italiana che è riuscita ad esprimere ben quattro studenti in quattro diverse competizioni internazionali, le più rappresentative in assoluto.

Si tratta di Francesco Poto (che ha già conquistato una medaglia di bronzo nella competizione di Fisica, svoltasi nei giorni scorsi a Sofia) e Anna Pia Mazzeo del Liceo scientifico Cosimo De Giorgi e di Lorenzo Degli Atti e Francesco Leccese del Liceo scientifico Giulietta Banzi Bazoli.

All’incontro, in cui i giovani talenti firmeranno il Libro d’onore della Provincia di Lecce, parteciperanno i dirigenti scolastici dei due Licei leccesi Raffaele Capone e Antonella Manca, i docenti che li hanno seguiti nel percorso di formazione, e i genitori.

L’iniziativa si inserisce tra le numerose attività promosse dall’Ente provinciale con il Progetto “Giornate di promozione della cultura scientifica”, ideato da Gianni Podo.

Le Olimpiadi internazionali di Fisica si sono appena concluse a Sofia, in Bulgaria. A luglio si svolgeranno le Olimpiadi internazionali di Chimica a Dubai (Emirati Arabi) e le Olimpiadi di Matematica in Australia, nella Sunshine Coast. Infine, quelle di Astronomia e Astrofisica si terranno a Mumbai (India), in agosto.

Francesco Poto, Anna Pia Mazzeo, Lorenzo Degli Atti, Francesco Leccese sono stati selezionati tra migliaia di studenti italiani, superando con successo le gare individuali e a squadre delle Olimpiadi italiane in materie scientifiche, e i successivi stage di allenamento preolimpici, finalizzati a scegliere i componenti delle squadre azzurre che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi internazionali di Fisica, Chimica, Matematica, Astronomia e Astrofisica.