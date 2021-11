Difesa dell’ambiente e tutela del paesaggio, la Provincia incontra il gruppo locale di “Fridays for Future”

La Provincia di Lecce sempre pronta ad ascoltare le istanze in materia ambientale che vengono dal territorio.

Nella giornata di domani, venerdì 12 novembre, alle ore 12.00, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il consigliere provinciale delegato alla Tutela, valorizzazione ambientale e parchi Fabio Tarantino incontreranno il gruppo locale di “Fridays for Future”, il movimento di protesta e tutela ambientale nato dagli scioperi di Greta Thunberg.

“Il confronto sarà un’occasione per affrontare temi che si ritrovano nell’agenda politica della nostra Amministrazione, da sempre attenta e impegnata su questo fronte, in modo da tracciare insieme comuni determinazioni in materia di difesa dell’ambiente e tutela del paesaggio – affermano Minerva e Tarantino. Nella consapevolezza che siamo di fronte a grandi sfide, sottolineate e rilanciate con forza anche e soprattutto dalle nuove generazioni, che non possono assolutamente essere più rimandate”.