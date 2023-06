Pulizia dai rifiuti nel Parco Otranto-Leuca, ad Andrano un incontro per coordinare gli attori del territorio

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, a partire dalla 18.30, presso il Castello Spinola-Caracciolo di Andrano, una giornata di formazione e di coordinamento per sostenere le iniziative di pulizia dai rifiuti che sempre più spesso nascono da associazioni del territorio e dalla cittadinanza attiva, organizzata dal Parco Otranto-Leuca.

Il problema dell’abbandono abusivo di rifiuti è un tema spinoso, che coinvolge tutto il Salento, dal quale il territorio del Parco non è esente. L’importanza di raccogliere i rifiuti in un Parco naturale non può, però, essere sottovalutata: i parchi sono preziose aree protette che ospitano una varietà di flora e fauna uniche, contribuendo alla biodiversità e al benessere dell’ecosistema.

Alcuni gruppi e associazioni sono in fase avanzata di organizzazione e, in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate, stanno pianificando le azioni da svolgere; altre realtà come la “Proloco Marittima” e dei “Camminatori salentini” nei giorni scorsi hanno già effettuato una pulizia dei percorsi escursionistici presenti nel comune di Diso-Marittima.

L’obiettivo dell’incontro è coordinare queste iniziative anche con le istituzioni e offrire un’adeguata formazione sul tema. Sarà anche l’occasione per presentare le stazioni di raccolta differenziata che il Parco ha acquistato per ciascuno dei suoi 12 comuni. La rimozione dei rifiuti è fondamentale per preservare l’ecosistema, proteggere la vita selvatica, migliorare l’esperienza dei visitatori e promuovere una cultura di rispetto per l’ambiente. Ognuno ha il dovere di agire in modo responsabile e di contribuire alla conservazione di preziosi tesori naturali.