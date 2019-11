Un incontro con i sindaci del Salento, il 61° Stormo ospita i primi cittadini della provincia

Di iniziative rivolte al territorio e ai suoi abitanti nel corso del tempo il 61° Stormo di Galatina ne ha organizzate tante. Basti pensare all’apertura dell’Aeroporto militare ai cittadini in occasione della Giornata delle Forze Armate, oppure, la consegna della Aquile Turrite – i brevetti per i neo-piloti – aperta al pubblico in Piazza San Pietro.

Manifestazioni che, però, non si fermano qui e la prossima, programmata per la giornata del 27 novembre vedrà protagonisti i Sindaci della provincia di Lecce

In quella giornata, infatti, l’aeroporto militare di Galatina organizzerà un incontro con i “Primi Cittadini” di tutti i comuni salentini e avrà l’obiettivo di rinsaldare il legame tra la base aerea e il territorio salentino.

“Condividere le esperienze di Istituzioni diverse, ma accomunate dalla volontà di servire il Paese e i Cittadini, e nel contempo far conoscere un Reparto, il 61° Stormo, che affonda le proprie radici nella storia di questa meravigliosa terra, accogliente, laboriosa e ricca di tradizioni” con queste parole il Colonnello pilota Alberto Surace, Comandante dell’aeroporto, ha commentato l’evento nella lettera di invito ai 96 Sindaci.

Il programma

La giornata si articolerà secondo il seguente programma: dalle ore 09.30 è previsto l’arrivo presso la Base e il trasferimento in Aula Magna; alle ore 10.00 si svolgeranno i saluti di benvenuto e il briefing di presentazione del Reparto; alle ore 10.45 Media Opportunity e a chiudere la giornata la visita ai simulatori di volo e ai velivoli.