Notte nazionale dei licei classici, la diplomatica salentina Palma D’Ambrosio incontra gli studenti

Nella giornata di domani, venerdì 28 maggio, in occasione della Notte Nazionale dei Licei Classici, la Provincia di Lecce e il Liceo “Rita Levi Montalcini” di Casarano promuovono un incontro tra gli studenti e la salentina Palma D’Ambrosio, diplomatica e attuale Capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Palma D’Ambrosio ha accolto l’invito della Provincia di Lecce a tornare nella scuola da lei frequentata per incontrare, in diretta streaming sui canali social dell’Istituto, studentesse e studenti liceali, per raccontare i suoi percorsi e le esperienze formative e professionali, per stimolare i giovani ad avere fiducia in se stessi e assecondare le ambizioni puntando su impegno e passione. Inoltre, gli studenti avranno l’occasione di porre domande e dialogare con l’ospite.

Prosegue così la serie di incontri con salentini d’eccezione che ricoprono prestigiosi ruoli a livello nazionale e internazionale a livello scientifico e istituzionale realizzati dalla Provincia di Lecce attraverso le “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, promosse dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio (diretto da Dario Corsini e realizzate da Gianni Podo), nell’ambito delle quali si realizza appunto l’evento di domani.

La Notte del Liceo Classico “Montalcini” avrà uno spazio temporale ampio (dalle ore 16 alle 20) , con letture animate, dibattiti, performance, brani musicali, che vedranno impegnati gli studenti dal primo all’ultimo anno.

Ad aprire il programma delle attività sarà il benvenuto del dirigente scolastico del Liceo “Rita Levi Montalcini” Monia Casarano, seguiranno i saluti e gli interventi di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Fabio Pollice, rettore dell’Università del Salento, Vincenzo Melilli, dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Lecce – Ufficio VI, Pompilio Giovanni Ottavio De Nuzzo, sindaco di Casarano, Massimo Lecci, sindaco di Ugento e Anna Valentina Adamo docente di Lettere presso il Liceo “Rita Levi Montalcini” e referente dell’iniziativa.

Seguirà la lectio magistralis di Palma D’Ambrosio. A lei il presidente Stefano Minerva consegnerà una targa di riconoscimento per aver dato lustro al Salento con la sua preziosa attività di diplomatica e con il prestigioso ruolo che attualmente ricopre.