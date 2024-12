“Lupo e allevatori: buone pratiche di gestione in Salento”, un incontro a Nardò

Mercoledì 4 dicembre, ore 17:00 a Nardò, presso il Chiostro dei Carmelitani, si svolgerà l’incontro “Lupo e allevatori: buone pratiche di gestione in Salento”, un evento organizzato da Hic Sunt Lupi, progetto scientifico di studio e monitoraggio del lupo nel territorio salentino, in collaborazione tra Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr – Iret) con la sede di Lecce e il Dipartimento di Biologia e biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.

L’incontro è pensato per gli allevatori salentini. Difatti, in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Asl di Lecce, con l’Associazione regionale allevatori Puglia e i Dipartimenti Ambiente e Sviluppo rurale della Regione Puglia, abbiamo pensato un incontro per iniziare a tracciare una strada all’insegna della sinergia tra istituzioni, enti scientifici, associazioni di categoria e aziende.

Il ritorno di un grande predatore sul territorio è un tema che abbraccia una molteplicità di attori in campo e una complessità di dinamiche che vanno analizzate tutte, una per una, ognuna con le proprie peculiarità e sensibilità. Per gli allevatori salentini il ritorno del lupo è un fenomeno inedito e molte aziende sono comprensibilmente impreparate ad affrontarlo.

Per questo è stato pensato un evento per iniziare a fare informazione sulle buone pratiche di gestione e prevenzione; sui bandi a disposizione per le aziende, grazie alla presenza dei dirigenti regionali, per sostenere le misure di protezione del bestiame; per avere chiarimenti sugli indennizzi da predazione.