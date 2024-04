Truffe agli anziani, a Collepasso un incontro con il Questore Vincenzo Massimo Modeo

Nella giornata di venerdì scorso, si è svolto a Collepasso, presso il centro anziani, un importante incontro sul tema delle truffe ai danni di persone anziane organizzato dal Presidente della sezione locale Anps Rocco Sebastiano Nicoletti in collaborazione con l’amministrazione Comunale.

All’incontro, a cui ha partecipato il Questore della Provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo e che ha visto come relatori il Dirigente e il Responsabile della Sezione Investigativa del Commissariato di Galatina, erano presenti numerosi cittadini soprattutto anziani.

Dopo i saluti del sindaco Laura Manta, i relatori hanno esposto le più diffuse tecniche utilizzate dai truffatori per raggirare persone anziane e i metodi per riconoscere e difendersi in situazioni di pericolo.

È stata anche illustrata l’applicazione della Polizia di Stato YouPol che può essere utilizzata per segnalare fattispecie di reato e l’importanza dell’uso di questo strumento stante la possibilità di geolocalizzare il segnalante, per permettere un veloce intervento delle Forze di polizia.

Il Questore ha illustrato, oltre alle statistiche relative a questo fenomeno, le iniziative poste in essere dalla Polizia di Stato per prevenire e reprimere la commissione di questi reati.

Al termine, numerose sono state le domande poste dai partecipanti al convegno, alle quali i relatori hanno risposto con l’auspicio che sempre meno persone anziane possano incappare in questo tipo di raggiri.