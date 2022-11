Asl di Lecce, più sedute operatorie di oculistica per la chirurgia della cataratta

Intervenire sulle liste d’attesa degli interventi per cataratta, potenziare l’attività chirurgica programmata dell’oculistica su tutto il territorio provinciale, distribuire in maniera uniforme e mirata l’offerta sanitaria: con questo spirito Asl Lecce implementa le agende del Cup, aumentando quindi le prestazioni di intervento per cataratta.

Il Direttore del Dipartimento Neuroscienze testa collo, Antonio Mocellin e la responsabile Uosvd Day service oculistico Integrazione ospedale territorio Maria Carmela Costa, in sinergia con la Direzione sanitaria e con la Cup Manager Brigida Chimienti, hanno stabilito e pianificato un incremento di sedute dedicate all’intervento cataratta.

Grazie a una rimodulazione organizzativa e operativa i tempi di attesa si riducono fino ad un anno nell’Ospedale Vito Fazzi Lecce in cui la prima disponibilità è per il 1marzo 2023.

Nel Poliambulatorio di Maglie la prima disponibilità è per il 1° luglio 2023 e in quello di Gagliano del Capo per 1° ottobre 2023.

Rimane invariata la programmazione degli ambulatori di Nardò, Galatina e Gallipoli.

“Sappiamo che alcune criticità persistono, che non parliamo di brevi tempi di attesa, ma ci siamo messi al lavoro per abbattere le liste di attesa nell’oculistica che per ragioni strutturali, organizzative e di larga domanda, rimane tra le branche più richieste. È un primo passo di un lavoro multilivello che coinvolgerà presto altri settori” ha commentato il Direttore sanitario di “Via Miglietta Roberto Carlà.

La cataratta è una patologia molto comune e fa parte del normale processo di invecchiamento, si manifesta con l’opacizzazione progressiva del cristallino, lente dell’occhio che perde la sua trasparenza impedendo una visione corretta. La cataratta colpisce 3 persone su 4 a 70 anni. Nel semestre gennaio-giugno 2022 gli accessi nella Asl Lecce per cataratta sono stati circa 5000.