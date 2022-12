Indiani d’America e asiatici sono figli della stessa madre

Quanti di noi si chiedono da sempre ‘come mai gli Inuit (gli eschimesi) assomigliano ai cinesi o ai mongoli’?

Come si vede bene sulle mappe geografiche il tratto di mare che separa l’Asia dall’America è davvero strettissimo tanto che viene chiamato stretto di Bering.

È risaputo che il mare non c’è sempre stato in quel punto e che fino a 15.000 anni fa l’Alaska e la Siberia erano un unico territorio. E allora è verosimile (quasi certo) che le popolazioni nomadi del nord est asiatico si siano trasferite a piedi fin dentro il cuore del continente americano e lì siano rimaste fino a quando il mare non ha separato i due continenti.

Notevole è infatti la somiglianza tra gli indios dell’America centrale e meridionale e le popolazioni asiatiche con gli occhi a mandorla.

Insomma gli Apache e i vietnamiti potrebbero essere la stessa tribù.