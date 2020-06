“Indovina chi viene a cena”, le aziende di Leverano rinascono tra palco e cucina

Metti una sera a cena, metti insieme un attore, uno scrittore e una cantante e aggiungi, poi, le eccellenze di un territorio straordinario quale quello di Leverano, il calore della sua gente e la voglia di rinascere e sentirsi famiglia dopo il lockdown.

Sono gli ingredienti della ricetta di un rilancio, che partirà l’8 giugno alle ore 20.30, con la consapevolezza che se nulla forse sarà più come prima, di sicuro potrà essere migliore di prima.

Le realtà produttive leveranesi fanno rete e lo fanno intorno a una tavola imbandita, perché è a tavola che si prendono le decisioni importanti ed è qui che bisogna scrivere una nuova avvincente pagina, con la giusta combinazione di fiducia, positività e fatica.

Parte da Francesco Zecca, attore e regista, l’idea di mettere insieme le capacità di ognuno e sviluppare una crescita collettiva, con il sorriso. Al suo fianco ci saranno lo scrittore Michele Fiore e la cantante Martina Zecca.

Tutt’intorno, piccole e grandi aziende e realtà del tessuto economico del territorio di Leverano e di quelle dei comuni vicini, le cui storie finiranno nel piatto, raccontate in maniera inconsueta.

Ad allestire il tutto penseranno Francesco e Michele, coppia artistica collaudata nel raccontare storie del territorio, che dopo aver fatto visita a ogni azienda e aver realizzato un’intervista ad hoc per conoscerla più a fondo, stenderanno una sorta di story board che diventerà poi rappresentazione teatrale durante ogni cena a tema. Martina darà il tocco gentile del canto, rigorosamente a cappella, in linea con la genuinità filo conduttore dell’iniziativa. Un progetto che racconta e riavvicina, in un periodo di nuove distanze da percorrere.

“Sarà ogni volta un’incognita e una scoperta – spiega Francesco Zecca – perché dall’ascolto di ogni intervista potrà venire fuori una spy story, una commedia, una storia d’amore e chissà cos’altro”.

Niente a che vedere con forme di pubblicità fini a se stesse. Ogni leveranese metterà infatti ciò che ha, contribuendo così a creare una catena virtuosa di rilancio economico. Dall’arte del canto, del teatro e della scrittura, alle evoluzioni culinarie passando per il cuore e la prossimità.

A partire da lunedì 8 giugno alle ore 20.30, si potrà partecipare all’evento, con prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono 0832 92 5445, 338 3652323 339 5440405.

Non solo di enogastronomia si parlerà, ma di attività diverse per settore, storia, genesi, grandezza e servizi offerti.

Già tante aziende hanno aderito all’iniziativa.