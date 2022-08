Portoselvaggio ha il suo infopoint per la promozione turistica, un punto di soccorso e servizi igienici

Verrà inaugurata domani, venerdì 5 agosto, nei pressi della baia di Portoselvaggio, una struttura amovibile per l’informazione e la promozione turistica e per servizi di soccorso per i turisti fruitori dell’area.

Il progetto è stato finanziato con circa 50 mila euro del Psr 2014/2020 (Azione 1, Intervento 1.3 “Centri per la Qualità”). L’intervento, di fatto, sostanzia la strategia di sviluppo locale del Gal Terra d’Arneo all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. È uno dei tre progetti finanziati dal Gal con 250 mila euro complessivi su fronti cruciali per l’economia locale (gli altri due sono l’adeguamento del molo di Santa Caterina e l’allargamento della Vetrina del Gusto).

L’inaugurazione è in programma alle ore 19 alla presenza del sindaco Pippi Mellone e dell’assessore al Turismo e alle Politiche Comunitarie Giuseppe Alemanno.

In dettaglio, sono stati installati tre moduli (con superficie complessiva di poco più di 56 metri quadri) con i servizi igienici, il punto informativo e di primo soccorso e un punto di promozione di prodotti locali confezionati.

Funzionalità ed estetica di spazi e forme sono state armonizzate con il contesto paesaggistico e con una visione di sostenibilità ambientale. L’installazione è a carattere stagionale e i moduli sono strutturalmente autonomi e facilmente trasportabili.

Il primo è quello riservato al primo soccorso sanitario e all’assistenza sanitaria di base. Il secondo ospita i servizi igienici per uomini, donne e persone con disabilità. Il terzo è un “hub” destinato a essere un punto di riferimento per l’accoglienza all’interno del parco, saranno prenti, infatti, una serie di contenuti e prodotti a carattere turistico-culturale finalizzati alla fruizione e conoscenza del parco e del territorio in generale.