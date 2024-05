L’Allegria del Sapere, tre scuole di Lecce si distinguono nell’iniziativa ‘InsegnAmi@sorridere’

Nell’effervescente tessuto formativo di Lecce, una brillante iniziativa si è distinta nel mondo dell’istruzione e della solidarietà. Il Liceo Scientifico ‘De Giorgi’, il Liceo Artistico ‘Ciardo-Pellegrino’ e l’IISS ‘Antonietta De Pace’ hanno recentemente ricevuto un importante riconoscimento per il Torneo di Pallavolo organizzato nell’ambito dell’iniziativa InsegnAmi@sorridere.

Un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento ha permeato la giornata della premiazione, ospitata nell’aula magna del Liceo Scientifico ‘Banzi’ del capoluogo. Gli studenti del De Giorgi hanno ricevuto poi un riconoscimento speciale per il loro impegno e la creatività dimostrati nel contesto dell’iniziativa.

L’evento, promosso dall’associazione “Il Sorriso di Pierandrea“, ha avuto come obiettivo principale coinvolgere le scuole superiori di Lecce in un confronto costruttivo sui temi dello sport, dell’arte e della solidarietà.

La cerimonia di premiazione è stata arricchita dalle vibranti note della DGOorchestra, creando un’atmosfera festosa e inclusiva. Tra gli ospiti illustri presenti spiccano i ricercatori dell’ospedale Meyer, che hanno illustrato le attività del loro progetto di ricerca sulle malattie rare, finanziato dall’associazione attraverso una campagna di crowdfunding.

Inoltre, la presenza della dott.ssa Lucia Marangio, Medico Pediatra specializzato in Cure Palliative Pediatriche di Forlì, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa “Turismo Solidale” promossa dall’associazione ogni anno.

Questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per i giovani studenti coinvolti. Il loro impegno e la passione dimostrati sono un esempio tangibile di come le azioni concrete a favore della comunità possano scaturire dall’entusiasmo e dalla dedizione dei giovani. Attraverso la loro ispirazione e determinazione, i ragazzi e le ragazze del Liceo De Giorgi continuano a promuovere valori di altruismo e crescita collettiva.

Il sorriso, simbolo universale di gioia e positività, è la chiave che apre ogni cuore. In questo contesto, gli studenti del Liceo De Giorgi hanno dimostrato di aver trovato la combinazione perfetta, diffondendo gioia e speranza attraverso il loro impegno e la loro partecipazione attiva nell’iniziativa InsegnAmi@sorridere.