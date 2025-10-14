San Cesario punta su ambiente e natura per un futuro sostenibile

Grande successo per l’iniziativa Puliamo il Mondo presso la cittadella dello Sport a San Cesario. Bambini protagonisti sotto il segno di San Francesco

Una zona di periferia che diventa centrale, un luogo da amare e custodire, un luogo di cui prendersi cura. L’amministrazione comunale di San Cesareo punta tutto sulla difesa del territorio e la cultura dell’ambiente e domenica scorsa la comunità cittadina ha reso testimonianza al dovere civico più alto quello di puntare su un ambiente accogliente.

Domenica mattina dopo le attività di pulizia delle aree circostanti la cittadella dello sport e la piantumazione di alcuni alberelli è stata la volta dell’inaugurazione do una statua di San Francesco posta al centro del dog park, in un’area attrezzata verde di nuova configurazione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Distante i parroci del paese don Gino e don Egidio hanno Benedetto la statua del santo di Assisi in occasione degli 800 anni di quella Divina preghiera e caposaldo della letteratura italiana che è il cantico delle creature, declamato dalla dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo di San Cesario Maria Stella Colella.

L’iniziativa fortemente voluta dall’assessore all’ambiente Massimiliano Manno ha visto la partecipazione di centinaia di persone, famiglie e giovani.

“Sin dal nostro insediamento – ha commentato l’assessore Manno – abbiamo posto l’ambiente tra le priorità della nostra azione amministrativa, prima con l’adesione al Patto dei Sindaci e poi con la successiva adozione del piano di azione per l’ambiente e il clima, a sottolineare il nostro impegno per queste tematiche.

Oggi con “Puliamo il mondo”, con la rimozione di rifiuti abbandonati nella zona sportiva, con la piantumazione di oltre 200 alberi e l’inaugurazione del dogpark per gli amici a quattro zampe, abbiamo voluto lasciare una traccia simbolica ma concreta per tutta la comunità, un’occasione di sensibilizzazione ed educazione ambientale per rafforzare il senso di comunità affinchè ogni cittadino si senta promotore e responsabile di pratiche virtuose tese al rispetto del territorio, alla cura dei beni comuni, alla protezione e salvaguardia della natura, per costruire un futuro sostenibile per tutti.”