Un panino per i senzatetto la vigilia di Natale, Salento Rinasce sempre a sostegno dei bisognosi

Poco più di 10 giorni e, nella serata del 24 di dicembre, tantissime persone si siederanno a tavola con parenti e amici, per attendere davanti a una tavola imbandita di numerose pietanze l’arrivo del Natale.

Non sarà così tutti, però, perché, sono moltissime, troppe, le famiglie indigenti, che certamente in nessun caso potranno festeggiare, perché non hanno i mezzi per farlo.

Questo, inoltre, sarà un Natale nel quale i bisognosi sono aumentati in maniera esponenziale, perché, la situazione economica che stiamo vivendo, complici la guerra in Ucraina che ha fatto salire alle stelle i pressi del gas e dei carburanti e l’enorme tasso di inflazione, hanno fatto sì che il tasso di povertà si sia innalzato.

Fortunatamente il mondo dell’associazionismo viene sempre incontro a queste persone, regalando loro, momenti di felicità.

Così, in occasione di queste festività, arriva la nuova iniziativa dell’Associazione Salento Rinasce del Presidente Lele Longo. Il sodalizio, infatti, nel corso della serata del 24 dicembre, distribuirà, panini ai senza tetto del Nord Salento.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 50 panini e possiamo raggiungere questo traguardo solo e soltanto con l’aiuto delle persone”, ha affermato il Presidente.

“I nostri volontari – conclude – durante la serata del 24 dicembre si recheranno presso i luoghi dove vivono i senzatetto per dare loro un minimo di ristoro”.

Per questo Longo lancia un appello rivolto alle pizzerie, rosticcerie e puccerie che nel pomeriggio della vigilia vorranno donare. Saranno gli addetti di Salento Rinasce a ritirare il tutto.

Per aderire all’iniziativa basterà chiamare il numero di telefono 327.5855754.