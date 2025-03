XX Giornata Mondiale del Rene, tutte le iniziative della Asl di Lecce

ASL Lecce aderisce alla XX Giornata Mondiale del Rene in programma il 13 marzo e organizza, con la Fondazione Italiana del Rene – Salento Lecce, un fitto programma di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sulle patologie renali.

La Giornata Mondiale del Rene è una campagna di sensibilizzazione globale avviata nel 2006 da due organizzazioni internazionali di Nefrologia (International Society of Nephrology – International Federation of Kidney Foundation) con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza sull’importanza della salute dei reni e sull’impatto delle malattie renali e dei problemi ad esse correlati. Quest’anno il claim della campagna è “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei tuoi reni” incentrato su un’adeguata prevenzione delle malattie renali con il precoce riconoscimento dei primi segnali quali l’ipertensione e la proteinuria.

La FIR Salento Lecce (coordinata dal Dr. Efisio Sozzo) e il Dipartimento Nefro-Dialitico e Urologico di ASL Lecce, diretto dal Dr. Vincenzo Pagliarulo, partecipano alla Giornata Mondiale del Rene organizzando una serie di iniziative con tutte le U.O di Nefrologia e Dialisi della provincia: U.O.C Nefrologia, Dialisi e Trapianto “V. Fazzi” Lecce (Dr. De Pascalis), UOSD del PO Gallipoli (Dr. D’Amelio), del P.O Scorrano (Dr. Montagna), del P.O Galatina (Dr. Lazzari), del P.O Casarano (Dr.ssa Ferramosca), l’Ambulatorio Nefrologico Territoriale (Dr.ssa Antonaci), il CAD di Campi Salentina (Dr.ssa Lefons).

Aderiscono all’iniziativa anche i Centri Dialisi delle Strutture Dialitiche private di Copertino (Dr.ssa Greco), Otranto (Dr. Strazzeri), Clinica Città di Lecce (Dr. De Giorgi) e la U.O.C di Nefrologia e Dialisi del Panico di Tricase (Dr. Caccetta).

Il programma

Giovedì 13 marzo, dalle 9 alle 13, si terrà “Nefrologie Aperte/Piazze” rivolto a tutta la popolazione, e in modo particolare ai familiari dei Nefropatici in terapia conservativa, dialitica e con trapianto di rene, con l’offerta di uno screening gratuito ad accesso diretto, nelle strutture pubbliche e private menzionate, per la prevenzione delle malattie renali con il controllo della pressione arteriosa, il calcolo del B.M.I e l’esame urine estemporaneo per il controllo dell’eventuale presenza di proteine e/o zucchero. I soggetti positivi allo screening verranno invitati a successivi controlli nefrologici.

Il Day Service della UOC di Pediatria del Vito Fazzi di Lecce – diretta dalla Professoressa Flavia Indrio – organizza per il 13 marzo, dalle ore 15 alle ore 18.30, uno screening gratuito per bambini ad alto rischio per lo sviluppo precoce di patologia renale.

Possono accedere bambini e adolescenti con una storia familiare a rischio per lo sviluppo di malattie renali, come dialisi, insufficienza renale cronica, calcoli renali, cisti renali, pressione arteriosa elevata fin dall’età giovanile e saranno sottoposti a visita nefrologica pediatrica, stick urine e misurazione della pressione arteriosa. Per prenotare la partecipazione allo screening: chiamare lo 0832 – 661425/6 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

I giorni da giovedì 6 marzo a giovedì 13 marzo saranno dedicati al Progetto “Informazione nelle scuole” rivolto agli studenti maggiorenni delle Scuole Superiori. Partecipano: a Copertino il Liceo Don Tonino Bello (6 marzo), a Casarano il Liceo Scientifico Vanini (11 marzo), a Lecce l’Istituto Grazia Deledda (12 marzo), a Gallipoli l’Istituto Q. Ennio (13 marzo).

In queste scuole si terrà un incontro divulgativo e Informativo con lo specialista Nefrologo, con successivo invito a effettuare il 13 marzo dalle ore 9.00 alle 13.00 uno screening gratuito nell’Ambulatorio Nefrologico più vicino. I soggetti positivi allo screening verranno invitati a successivi controlli nefrologici.

Il Progetto “Convegni ed Informazione sulla Prevenzione delle Malattie Renali e Donazione organi” prevede:

– Lunedì 10 marzo 2025 (ore 19.30) – RadioTV Porta Lecce intervento di Dr. Sozzo Efisio e Dr.ssa Carbonara M. Caterina

– Venerdì 14 marzo, ore 18.30, nel Teatro “Don Orione” di Arnesano evento sulla “Prevenzione della Malattia Renale e Donazione organi” a cura di Dr Sozzo Efisio (Coordinatore FIR Salento Lecce) e Dr.ssa Carbonara Maria Caterina (Coordinatrice territoriale donazione organi e tessuti ASL Lecce e Segretario FIR Salento).

Il Progetto “Screening nelle Piazze” prevede per il 16 marzo dalle ore 9 alle ore 14 una giornata di sensibilizzazione in Piazza Umberto I Copertino promossa dal Centro Dialisi “Diaverum” di Copertino collaborazione con C.R.I Lecce.

Tutto il Programma ha avuto il Patrocinio di ASL Lecce, Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Lecce, ANED (Associazione Nazionale Emodializzati).