Presentato il “Carnevale a Lecce”, tutte le iniziative dell’Amministrazione Comunale

Sfilate in maschera, veglioni, danze in piazza, chiacchiere, stelle filanti e coriandoli, il Carnevale a Lecce ingrana la quarta.

Da domani al via una serie di iniziative, per tutte le età e per tutti i gusti, per vivere in città l’atmosfera allegra del Carnevale. Il programma è stato presentato questa mattina, nell’Open space di Palazzo Carafa, dagli assessori Maria Gabriella Margiotta (Attività produttive e Politiche giovanili) e Andrea Guido (Welfare). Presenti alcuni protagonisti delle iniziative.

‘Si tratta di una serie di iniziative per allietare la cittadinanza e in particolar modo i bambini in questo particolare periodo dell’anno – evidenzia il sindaco, Adriana Poli Bortone. Ma è importante porre le basi affinchè divengano un appuntamento fisso, capace di attrarre anche forestieri e turisti.

Il programma

Questo il programma, che ha tenuto conto delle proposte rivolte all’amministrazione comunale.

Sabato 22 febbraio, al Grand Hotel Tiziano, dalle 17.30 alle 22, Festa in maschera per tutti gli over 65, con musica, balli, pentolaccia, intrattenimento teatrale e buffet. Domenica 23 febbraio, due appuntamenti: Dalle 11.30 alle 13.30, davanti a Porta San Biagio saranno protagonisti i bambini. Ci saranno “Li sciochi te na fiata”, un red carpet per sfilare, musica e balli con chiacchiere, stelle filanti e coriandoli (a cura dell’associazione “Piccolo teatro”). Alle 15.30, a San Cataldo andrà in scena “Lu Carnevale camenatu”. Il corteo in maschera partirà alle 15.30 da piazza Adriano, proseguirà lungo via Cristoforo Colombo, quindi via Marco Polo, via Malaspina, via Uso di mare, via Pigafetta. Iniziativa a cura dell’associazione “I love San Cataldo”. Lunedì 24 febbraio, visita guidata a Putignano, ad un laboratorio di tecniche della cartapesta tipiche di uno dei Carnevali più antichi e di tradizione. L’iniziativa è dell’Ispe (Azienda pubblica di servizi alla persona) per i residenti della Rsa “Dopo di noi”. L’iniziativa si ripeterà martedì 4 marzo, quando a Putignano potranno andare i ragazzi, accompagnati dai genitori (a cura della cooperativa “L’integrazione”). Giovedì 27 febbraio e martedì 4 marzo, “Carnevale in swing” in piazza Sant’Oronzo, con i coinvolgenti ballerini dell’associazione “Dance forever academy”, dalle 19 in poi. – Sabato 1° marzo, altri due appuntamenti “Carnevale veneziano”, sfilata storica con abiti ottocenteschi che celebrano i grandi balli di società del XIX secolo. Il repertorio si ispira ai manuali di danza dei maitres à danser conservati nelle biblioteche di tutta Europa. Il corteo partirà, alle 17, da Porta Rudiae e farà tappa prima in piazza Duomo e, successivamente, in piazza Sant’Oronzo. La sfilata (a cura dell’associazione “Società di danza, circolo pugliese”) sarà una rievocazione della presenza storica, a Lecce, di una fiorente comunità veneziana, dedita al commercio ed all’artigianato. “Carnevale del rione Stadio”. Un corteo di carri e maschere attraverserà le zone 167 A – B – C (via Leo, via Agrigento, via Carrara, via Giovanni Paolo II, via Pistoia, piazzale Cuneo) coinvolgendo bambini e famiglie, e si concluderà con la Pentolaccia per i più piccoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Villeggiatura in panchina”. – Domenica 2 marzo, “Leccègiovani 4ever young” in piazza Mazzini (con l’associazione Amore). Si esibiranno dj e vocalist, con un’animazione a tema carnevalesco e cartoon. Si comincia alle 17 (fino alle 19), con uno spazio destinato ai più piccini, con musica (e personaggi) ispirata ai cartoon più amati; alle 19, “Random face” per i più grandicelli; nell’ultima ora, spazio alla musica con Gabriel Tondo e Andrea Centonze.

‘Ci sono appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti – ha detto l’assessore Margiotta – per vivere il Carnevale con leggerezza e divertimento, com’è giusto che sia’. ‘Non ci siamo dimenticati di nessuno – ha evidenziato l’assessore Guido – Per ognuno ci sarà la possibilità di condividere qualche momento di spensieratezza. Buon Carnevale a tutti’.