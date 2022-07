“Giornata mondiale dei nonni e degli anziani”, ticket ridotto agli over 70 per salire in ascensore sul campanile del Duomo

Nella giornata di domani, domenica 24 luglio, così come voluto da Papa Francesco, si celebrerà la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, come voluto.

Nella diocesi di Lecce sono due le iniziative volute dall’arcivescovo Michele Seccia: una messa in cattedrale alle 19 presieduta da lui con la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria come previsto dalla Santa Sede.

La seconda, invece, è realizzata dalla diocesi in collaborazione con ArtWork, la cooperativa che si occupa per conto della curia leccese della gestione e della fruizione turistica del patrimonio storico-artistico della diocesi: per tutta la giornata di domenica 24 luglio, un ticket ridotto a 5 euro (anziché 12 euro) per gli over 70 per salire in ascensore sul campanile panoramico del Duomo; se nonni, anche accompagnati dai nipoti

Il Santo Padre, ha stabilito lo scorso anno di celebrare questa Giornata, la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei Santi Anna e Gioacchino, nonni di Gesù, con la possibilità per tutti, non solo per gli anziani, di lucrare l’indulgenza plenaria. Il tema scelto per questa edizione è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”. “Negli ultimi mesi – spiega l’arcivescovo – il Papa per ben quindici mercoledì consecutivi, nella catechesi dell’udienza generale, ha approfondito con grande intensità di contenuti biblici e dottrinali, i temi legati alla vecchiaia che egli stesso ha definito risorsa per la giovinezza spensierata. Quest’attenzione, dunque, non è legata alla celebrazione di una sola giornata all’anno ma il Papa pensa sempre agli anziani perché considera quel tempo come un’opportunità per un’alleanza tra le generazioni”.

La prenotazione per l’ascensore del campanile

Per tutta la giornata dalle 10 alle 21 la cooperativa sociale ArtWork, che organizza gli ingressi giornalieri riserverà una tariffa speciale di soli 5 euro per la salita in ascensore sul campanile del duomo di Lecce a tutti gli anziani over 70 e ai nonni accompagnati dai propri nipoti. Si può prenotare la visita di domenica recandosi anche nella giornata di sabato 23 luglio presso la biglietteria centrale di ArtWork, all’interno dell’antico seminario, in Piazza Duomo.