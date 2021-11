Anche a Lecce si celebra la “Giornata Mondiale dei Poveri”, al via una serie di iniziative per i bisognosi

Anche a Lecce si celebra la Giornata mondiale dei poveri, prevista per domenica 14 novembre. In occasione dell’appuntamento la Caritas diocesana in collaborazione con la Fondazione “Casa della carità” e la comunità leccese dei Vincenziani, in preparazione, ha organizzato una serie di eventi.

Si parte domani, venerdì 12 novembre, alle 18.00 presso l’istituto Marcelline di Lecce, con l’incontro “Parola ai poveri”. All’iniziativa, dopo i saluti dell’arcivescovo Michele Seccia, prenderanno parte il vincenziano Padre Salvatore Farì, Amelia Buonomo, testimone della povertà e Carmen Tessitore, volontaria e mediatrice familiare.

Sabato 13 novembre alle 20.00, poi, nei locali della parrocchia leccese di San Pio X, “In allegria”: un momento di festa e di condivisione dei poveri con i volontari.

Infine, domenica 14 novembre in cattedrale alle 11.00, il vescovo vincenziano, Padre Cristoforo Palmieri presiederà l’eucarestia festiva. Al termine, in Piazza Duomo, si svolgerà la distribuzione dei pasti ai poveri.