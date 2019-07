L’International Inner Wheel Club Tricase-Santa Maria di Leuca sostiene il progetto “Il mare di tutti” di Maria De Giovanni. Dal 9 luglio al 15 settembre la malattia non sarà più un limite e fare il bagno in mare abbinando la fisioterapia necessaria sarà un’opportunità per chi è affetto da patologie gravi e invalidanti.

Portare al mare anche chi non lo può più fare in autonomia. Questo è uno dei motori del progetto di punta lanciato lo scorso anno da Sunrise, l’associazione di Borgagne presieduta dall’uragano Mary, la dinamica e instancabile Maria De Giovanni.

Il progetto, che gode del sostengono della Regione Puglia (Presidenza della Giunta) e della Provincia di Lecce, è rivolto alle persone con sclerosi multipla e patologie altrettanto invalidanti.

Tutti al mare!

Anche in questo 2019 i partecipanti al progetto “Il mare di tutti”, senza dover sostenere alcun a spesa, potranno effettuare la fisioterapia in mare presso il Lido Coiba a San Foca.

Dal 9 luglio al 15 settembre, infatti, per tre giorni a settimana, chi ne vorrà usufruire, potrà effettuare la fisioterapia in mare presso il Lido Coiba attrezzato di isola fisioterapica e medica. Ogni paziente usufruirà di una visita fisiatrica specialistica preliminare per essere indirizzato alla terapia più adatta. La talassoterapia, cioè la fisioterapia in acqua, infatti, produce dei benefici fisici e psichici per aiutare a superare le difficoltà quotidiane e nell’inserimento sociale.

Inner Wheel Club Tricase – Santa Maria di Leuca

Solo qualche mese fa la presentazione del libro “Sulle orme della sclerosi multipla, la rinascita” aveva fatto incontrare Maria De Giovanni e l’Inner Wheel Club Tricase – Santa Maria di Leuca, presieduto da Tina De Francesco. Da questo incontro era nata una bella sinergia che ha portato ad un risultato importante. Di qualche giorno fa, infatti, l’annuncio della partecipazione del Club all’acquisto di un pulmino destinato al progetto “Il mare di tutti”.

Maria De Giovanni, che combatte in prima persona contro la malattia, ha parlato di una “nuova veste” per la seconda edizione di “Il mare di tutti” che si è arricchita di tante persone che la bellezza dell’anima necessaria a sposare progetti come questo.

La novità per il 2019 sarà, dunque, rappresentata dal pulmino per il trasporto disabili donato dall’International Inner Wheel Tricase-Santa Maria di Leuca, che permetterà di prendere le persone da case e portarle sulla spiaggia.

Uno staff dal cuore grande

Una lista d’attesa che è già di 50 persone, di cui 20 provenienti da fuori regione. Ad attenderle in spiaggia uno staff dal cuore grande formato da Gabriele De Masi De Luca, cardiologo presso l’Ospedale di Tricase, Franco Farì, fisiatra, Jacopo Russo, fisioterapista, oltre ai tanti volontari. La sfida per il prossimo anno sarà di riuscire a portare questa esperienza anche sul versante jonico della costa salentina”.

Per “Il mare di tutti” sono scesi in campo Aisla, Inner Wheel Club Tricase – Santa Maria di Leuca, Assotur, Banca Popolare Pugliese, Banca di credito cooperativo di Terra d’Otranto, Naturali is Better, Agenzia Carofalo. Inoltre, il progetto è patrocinato da Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce, Asl Lecce, Ordine dei medici, Ordine degli infermieri.

Per partecipare si può chiamare il numero 3272003395, oppure scrivere a sunriseonlus@hotmail.com