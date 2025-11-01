Insediato il nuovo Rettore dell’Università del Salento, gli auguri del Presidente della Provincia

“A nome dell’intera Amministrazione provinciale formulo le più vive congratulazioni a Maria Antonietta Aiello, che si insedia in qualità di nuova rettrice dell’Università del Salento e come prima donna al vertice di un Ateneo pugliese”. Con queste parole Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce, saluta l’insediamento del nuovo numero uno di “Piazza Tancredi”.

“Le doti umane, le capacità professionali e il bagaglio di esperienza della professoressa Aiello, già prorettrice e ordinaria di Tecnica delle Costruzioni al Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, assicurano alla nostra UniSalento, per il sessennio 2025-2031, una guida autorevole e improntata alla crescita formativa e culturale”, prosegue.

“Un mandato, sono certo, che sul piano della didattica, della ricerca, della gestione la vedrà pronta alle nuove sfide che attendono l’Istituzione leccese, che proprio quest’anno festeggia i 70 anni dalla sua nascita”.

E aggiunge: “La sua esperienza rettorale inizia dopo quella del professore Fabio Pollice, al quale rivolgo un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. E sono certo che il mandato della nuova rettrice sarà altrettanto proficuo e lungimirante per il bene della popolazione studentesca, accademica e del territorio tutto.

Augurando buon lavoro alla rettrice Aiello, rinnovo la disponibilità nel proseguire l’intenso rapporto di sinergica collaborazione tra Provincia e Università, e le auguro di disegnare un futuro all’insegna del dialogo, ricco di confronti e fertile di nuove opportunità di progresso”, conclude il presidente Tarantino.