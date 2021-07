“Radici, Oro, Mediterraneo”, l’installazione artistica del liceo Nino della Notte di Poggiardo è un omaggio agli ulivi del Salento

È da sempre uno dei simboli del paesaggio mediterraneo. È nell’ambito del progetto Interreg Palimpsest “L’ulivo tra tradizione e innovazione” che il liceo artistico Nino della Notte di Poggiardo ha partecipato con l’opera dal titolo “Radici, Oro Mediterraneo”. L’inaugurazione si terrà il 27 luglio alle ore 11:00 nell’atrio del Palazzo dei Celestini di Lecce.

L’opera è stata realizzata dagli alunni delle classi 3 A Design, 3 A Architettura e Ambiente, 4 e 5 A Arti Figurative, 4 e 5 A Grafica, sotto la supervisione dei docenti Afrune, Corvaglia, De Fabrizio, Ferraro, Vetri, Pedone, Congedo, Stanca, De Giorgi, Foscarini, De Ronzo e della Dirigente Scolastica Anna Lena Manca.

L’ installazione rappresenta l’imprescindibile legame tra l’albero di ulivo e la storia del Salento. Si tratta di una colonna tortile modulare composta da elementi cubici sovrapposti, ornata ed istoriata con bassorilievi, incisioni, smalti a gran fuoco e graffiti. Inoltre, rimanda per allegoria alla presenza degli ulivi come pilastri fondamentali delle civiltà salentine. La sovrapposizione degli esaedri richiama, invece, la stratificazione e l’avvicendarsi di varie culture.

Importantissima la pietra leccese che ricorda il patrimonio Barocco. La terracotta è, invece, utilizzata per creare pannelli in rilievo che raccontano la storia dell’impianto dell’ulivo, la raccolta ed il viaggio dell’olio lampante esportato per illuminare le principali capitali europee.

L’oro, invece, simboleggia il valore prezioso dell’olio- oro verde – con delle miniature su rame realizzate con la tecnica del Cloisonné che tracciano il declino dell’ulivo a causa del batterio della xylella, un ulivo che inizialmente è florido e vigoroso, ma che gradualmente perde vitalità fino al completo disseccamento.

Sarà possibile vedere l’installazione martedì 27 luglio, ore 11:00 nell’atrio di Palazzo dei Celestini a Lecce. L’ingresso è libero.