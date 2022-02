In arrivo a Lecce sei eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in Pet

Il Comune di Lecce ha sottoscritto un accordo con Coripet che prevede l’installazione di 6 eco-compattatori, grazie ai quali i cittadini potranno restituire, dopo il consumo, le proprie bottiglie in plastica Pet con la possibilità di ricevere in cambio un incentivo. Il Settore Ambiente è nella fase dell’individuazione dei siti adatti per essere installati sul suolo pubblico.

L’iniziativa parte dalla volontà dell’Amministrazione comunale di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi introdotti dalla direttiva Sup – Single Use Plastic dell’Unione Europea sulla raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet che prevede livelli di raccolta delle bottiglie pari ad almeno il 77% di quelle messe sul mercato entro il 2025 e ad almeno il 90% entro il 2029. Secondo la direttiva, inoltre, dagli anni 2025 e 2030 le bottiglie nuove devono contenere rispettivamente almeno il 25% e il 30% di Pet riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

Per raggiungere questi obiettivi, l’Anci ha sottoscritto un accordo quadro con Coripet, un consorzio pubblico senza scopo di lucro che ad oggi gestisce l’unico sistema di responsabilità estesa del produttore specifico per le bottiglie di Pet. Questo sistema rientra in un approccio di politica ambientale in base al quale il produttore di un determinato bene o prodotto si assume la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione di quel bene o prodotto anche quando, dopo il consumo, diventerà un rifiuto, allo scopo di ridurne l’impatto ambientale.

Nell’ambito di questo accordo quadro, il Comune di Lecce ha stipulato una convenzione con Coripet, mettendo a disposizione i siti su superficie pubblica per l’installazione degli eco-compattatori senza oneri a proprio carico a parte l’allaccio alla rete elettrica e il consumo di energia, mentre il Consorzio si impegna ad acquistare, installare e gestire a proprie spese gli eco-compattatori comunicando semestralmente agli uffici comunali i dati relativi ai quantitativi di bottiglie in pet intercettati con questo sistema che si andranno a sommare ai dati del resto della raccolta differenziata.

I cittadini che conferiranno il proprio Pet negli eco-compattatori, otterranno in cambio, oltre alla soddisfazione di fare una buona azione per l’ambiente, un incentivo: tutti gli eco-compattatori, infatti, saranno dotati di un sistema di raccolta punti – tramite tessera fisica o, più probabilmente, un’app – per ottenere buoni sconto dalle aziende locali che li hanno attivati a fronte di un minimo di spesa ma anche sconti aggiuntivi grazie alla collaborazione di Coripet con un network di partner nazionali di prestigio.