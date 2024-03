In prefettura pianificate le misure di sicurezza in vista delle festività  pasquali

Il tema della sicurezza in occasione delle imminenti festività pasquali è stato oggetto di esame oggi in Prefettura nella riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Luca Rotondi, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia Stefano Minerva, il Sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini e i vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’incontro, è stata condivisa l’esigenza di un’attenta pianificazione dei servizi, mantenendo alta l’attenzione al fine di cogliere ogni possibile fattore di rischio, in relazione alla situazione di crisi internazionale in atto.

È stata quindi concordata un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, in particolar modo nei luoghi sensibili e nelle aree connotate dall’afflusso di un rilevante numero di persone, con il massimo coinvolgimento di tutte le forze di polizia territoriali, comprese la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale in relazione alle competenze specifiche. Ciò, senza trascurare la prevenzione della concorrenza sleale determinata da fenomeni di abusivismo commerciale.

Inoltre, è stato richiesto all’Amministrazione provinciale di sensibilizzare i Sindaci ad incrementare le sinergie territoriali delle Polizie Locali con le Forze dell’Ordine, affinché ogni segnale sia messo a fattor comune per un’incisiva azione di prevenzione.

Il Prefetto, in conclusione dell’incontro, ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti per l’azione sinergica messa in campo anche quest’anno, in una piena condivisione di obiettivi al servizio della collettività salentina.