Lecce: al via gli interventi di disinfestazione contro zanzare, ratti e blatte

“Garantiamo come ogni anno il trattamento di contrasto a insetti nocivi sul territorio comunale, lo facciamo con le dovute tutele nei confronti dell’ambiente e della salute dei nostri concittadini, anche quest’anno il calendario degli interventi segue una precisa tabella di marcia che non ha subito variazioni nonostante la necessità di affidare a una nuova ditta, tramite procedura di evidenza pubblica, l’appalto degli interventi fino a settembre prossimo. Nostro obiettivo sarà affidarli con una nuova gara da tenersi nella prossima stagione invernale per un periodo più lungo”, con queste parole l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce, Angela Valli, commenta gli interventi imminenti di disinfestazione che si svolgeranno nel capoluogo, con l’avvio della stagione estiva.

Le operazioni in questione riprenderanno dalla giornata di domani, venerdì 22 maggio su tutto il territorio comunale e saranno finalizzati al contenimento di zanzare, blatte, ratti e colombi su tutto il territorio comunale, a cura della società SOCI srl.

Zanzare

Nel periodo maggio-settembre 2020 saranno realizzati 14 interventi contro le zanzare “antialato adulticida”, che seguono l’intervento antilarvale effettuato dai primi di marzo (in anticipo rispetto agli altri anni) e fino al 18 maggio su tutto il territorio comunale. Per il trattamento adulticida saranno utilizzati tre veicoli “pick up” per il trasporto dei nebulizzatori e per la disinfestazione si muoveranno lungo le arterie cittadine geometricamente importanti e per le marine.

Deblattizzazione

Sette saranno gli interventi di deblattizzazione orientati verso prevenzione, bonifica o mantenimento e controllo delle infestazioni rilevate in base alle informazioni raccolte in fase di sopralluogo, di monitoraggio e alle segnalazioni pervenute. I prodotti utilizzati saranno di natura insetticida adulticida, distribuiti come liquidi tramite appositi erogatori. Le aree pubbliche particolarmente interessate saranno: mercati ortofrutticoli, giardini pubblici, parchi aperti alla cittadinanza, vicoli del centro, perimetri esterni, aree incolte, caditoie stradali, rete fognaria bianca, tombini e cunicoli sotterranei di proprietà pubblica, canali. Agli interventi di deblattizzazione seguiranno interventi di pulizia delle aree per la rimozione di insetti.

Derattizzazione

Sette gli interventi di derattizzazione con l’obiettivo del contenimento, la riduzione e, ove possibile, l’eliminazione della popolazione sinantropa di topi e ratti in ambito urbano e suburbano. Le aree pubbliche interessate dagli interventi sono quelle maggiormente a rischio per la presenza dei roditori comprese le condotte fognarie di acque meteoriche, tombini, canali e cunicoli sotterranei di proprietà pubblica. Nella fognatura cittadina di raccolta delle acque meteoriche, nelle vasche di raccolta e in genere nelle reti sotterranee saranno utilizzate esche paraffinate geolocalizzate, legate mediante filo di ferro controllate costantemente per valutarne lo stato e il consumo.

Colombi

Per arginare la proliferazione incontrollata dei colombi sarà effettuata la somministrazione di mangime antifecondativo durante il periodo di riproduzione nei quindici punti di maggiore aggregazione di volatili in città.

Per tutti gli interventi saranno utilizzati prodotti di assoluta efficacia, consentiti all’uso dal Ministero della Salute e dotati delle necessarie certificazioni sanitarie. Il calendario dettagliato degli interventi sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune. Tutte le attività si svolgeranno in orario notturno.