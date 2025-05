Al “Vito Fazzi” due interventi di oculistica con il microscopio operatorio digitale

Nella giornata di oggi, presso l’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, diretta da Maria Carmela Costa, sono stati eseguiti due delicati interventi chirurgici utilizzando per la prima volta un microscopio operatorio digitale.

In particolare, sono stati trattati due casi complessi: una lussazione di lente intraoculare (IOL) e due distacchi di retina, condizioni che richiedono un’estrema precisione chirurgica e una visione perfetta del campo operatorio. Gli interventi, sono stati eseguiti da Gianluca Besozzi, oculista responsabile dell’Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Gallipoli e da Andrea Palma Modoni, oculista dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. V. Fazzi di Lecce.

Si tratta di un sistema all’avanguardia, completamente digitale, che sostituisce il tradizionale microscopio ottico con un esoscopio ad alta definizione, dotato di visore 4K tridimensionale. Il chirurgo, grazie a questo visore ispirato alle tecnologie aeronautiche, può osservare l’occhio del paziente come se lo avesse davanti in altissima risoluzione, immerso in un ambiente di realtà aumentata che integra anche esami pre-operatori, dati biometrici e informazioni intraoperatorie.

Il controllo del sistema avviene con semplici movimenti del capo, consentendo una gestione fluida e intuitiva dei parametri visivi come filtri, ingrandimenti e luminosità, migliorando così l’ergonomia, la precisione e la sicurezza degli interventi.

L’adozione sperimentale di questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dall’UOC di Oculistica del “Vito Fazzi”, che mira a garantire cure sempre più efficaci, anche per i casi più complessi, e a offrire un contesto formativo d’eccellenza per i giovani oftalmologi.