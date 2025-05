Giampietro Lionetti si presenta, “Dare sicurezza ai cittadini e dialogare con loro e con le istituzioni”

“La priorità è dare sicurezza ai cittadini, dialogare con loro e con le istituzioni, perché ritengo che con la prevenzione si possa fare tanto. Sono disponibile al dialogo con tutte le componenti”, sono queste le parole con le quali, nella giornata di oggi, si è presentato il nuovo Questore di Lecce Giampietro Lionetti, proviene dalla Questura di Brindisi, dove ha ricoperto lo stesso incarico e prende il posto di Vincenzo Massimo Modeo, trasferito a Roma al Ministero dell’Interno.

“Penso che i professionisti che operano in questo territorio, questa città, questa provincia abbiano conoscenze sulle dinamiche illegali e non sarò di certo io a dire cosa bisognerà fare, l’unica cosa che posso dire è che metterò a disposizione tutta la mia esperienza professionale per dare un contributo.

Punterò molto sulla prevenzione che per me è un lavoro importante che mi ha dato ragione nel passato e penso che sarà così anche qui. Avremo tanto da fare, ma riusciremo a fare bene.

A Brindisi sono giunto per organizzare il G8, perché mi è stato chiesto e io ho scelto con immenso piacere di servire il territorio brindisino, a Lecce il passaggio della tappa del Giro d’Italia è stata una casualità e ho avuto modo di fare questa esperienza dopo pochi giorni in cui mi trovavo qui e credo che tutto sia andato per il verso giusto, perché c’è stato un lavoro importante dietro che è stato fatto.

Per quel che rriguarda la mala movida, come ho detto prima, per me è fondamentale il dialogo e con questo bisogna anche arrivare ai giovani. Bisogna fare di tuto per essere presenti, perché in questo modo prenderemo i ragazzi per mano, portandoli a essere più tranquilli e responsabili”