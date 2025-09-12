Il Comune di Martignano intitola il nuovo campo sportivo al leccese Mimmo Renna

Nel paese dove sta per sorgere il nuovo centro sportivo di proprietà dell’Unione Sportiva Lecce, nel cuore del Salento, il nuovo campo sportivo per giovani sarà dedicato alla memoria dello storico calciatore che vinse un campionato con i giallorossi sia da giocatore che da allenatore, Mimino Renna.

Si svolgerà sabato 13 settembre alle 20,30 la solenne inaugurazione con la scopertura di una targa in memoria del grande giocatore/allenatore leccese, scomparso nel 2019.

Alla presenza dei familiari di Renna, e in particolare dei figli Luca (anch’egli allenatore di Calcio), Stefania e Mimmo, il sindaco Luigino Sergio e l’amministrazione comunale dedicheranno un pensiero allo storico personaggio che in Puglia fu tra i primi interpreti a livello professionistico dello sport più amato dagli italiani.

Mimmo Renna, dai familiari e dagli amici chiamato Mimino, è stato:

Il primo giocatore leccese e salentino a vincere uno scudetto .

. Il primo giocatore leccese e salentino a giocare in tre squadre diverse in serie A.

Il primo allenatore leccese a vincere un campionato di serie C e serie B.

Il primo e unico leccese e salentino a vincere un campionato con il Lecce, sia da giocatore che da allenatore.

L’allenatore leccese col maggior numero di panchine in serie B (315).

Indimenticabile la stagione in cui Renna condusse il Lecce in serie B nel 1976, inaugurando di fatto il periodo più glorioso del calcio giallorosso.

La serata sarà condotta dallo scrittore, esperto di comunicazione, Marco Renna, nipote di Mimmo Renna.

“Sarà una festa di comunità e di valori ha dichiarato il sindaco Luigino Sergio secondo l’esempio fulgido di mister Renna, professionista dotato di grande tecnica ma soprattutto di generosità e moralità.”