La Curva Nord del “Via del Mare” intitolata a Ciro e Michele, sabato il grande giorno

Doveva svolgersi domenica 2 dicembre, ma la data non sarà quella e, insolitamente da quanto accade quasi sempre, non è stata posticipata, bensì, giungerà in anticipo.

Sabato 1 dicembre la Curva Nord dello Stadio “Via del Mare” sarà intitolata a Michele Lorusso e Ciro Pezzella.

Una targa ricordo verrà scoperta alle 11.30 all’ingresso del cancello numero 11 dell’impianto leccese e alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Carlo Salvemini, il vicesindaco Alessandro Delli Noci, il presidente dell’Unione Sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani e i familiari dei due calciatori.

Le cause della morte

Ciro Pezzella e Michele Lorusso dovevano recarsi a Bari per prendere il treno direzione Varese dove i giallorossi avrebbero giocato contro la compagine lombarda. Purtroppo, però, non fecero in tempo a giungere presso la stazione centrale del capoluogo di Puglia perché, all’altezza di Mola di Bari, perselo la vita in un tragico incidente d’auto.

L’intitolazione della Curva Nord a Lorusso e Pezzella trova origine una una mozione del consigliere comunale Gabriele Molendini votata all’unanimità in Consiglio comunale nel dicembre del 2017. Da quell’atto, dopo il parere favorevole della commissione toponomastica, è scaturita la delibera di Giunta con la quale si è proceduto all’intitolazione.