Natale 2021 all’insegna della magia, una giostra a cavallo posizionata in Piazza Mazzini.

Saranno prove di una nuova di normalità, quelle che andranno in scena nel fine settimana, nel cuore della città di Lecce,

Nel weekend, infatti, nella “Capitale del Barocco”, saranno accese tutte le luminarie in centro e inizierà la sua attività anche la Giostra Meravigliosa in Piazza Mazzini, una delle principali novità di queste festività in città.

“Merry Go Round”, questo il nome della giostra a cavalli galoppanti per bambini e adulti che, pur essendo di nuova costruzione, richiama i caroselli dell’800, di forma circolare e strutturata su due piani sui quali sono fissate cavalli a dondolo e carrozze che ricalca quelli che all’epoca erano in legno intarsiato a mano.

Anche il capoluogo, quindi, potrà beneficiare dei cavallucci galoppanti che tanto hanno suscitato gioia e stupore sia tra grandi che nei bambini a Galatina.

Iniziative del genere, mancano dai tempi che hanno preceduto il periodo pandemico nel quale ci ritroviamo e che – si spera – con le prossime feste possa aiutare a dissolvere questo capitolo non ancora chiuso.

«Quest’anno, accendiamo l’albero e le luminarie in centro – annuncia l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Paolo Foresio – nel weekend prima dell’Immacolata e nei prossimi giorni presenteremo il programma delle iniziative natalizie che stiamo chiudendo in queste ore. Sarà un Natale molto più simile a quelli che tradizionalmente abbiamo vissuto fino al 2019, ma purtroppo la pandemia non è ancora un capitolo chiuso e non possiamo far finta di niente. Quindi, in linea anche con le indicazioni che arrivano da Governo e Anci, punteremo su tante iniziative diffuse, in centro e nei quartieri».