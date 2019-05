I giallorossi in campo non solo per la serie A, sabato braccialetti e portachiavi per “Io posso”

Ancora una volta la società giallorossa si unisce alla battaglia dell’associazione salentina 2He. “Io Posso…cu llu Lecce” è l’iniziativa di raccolta fondi per i malati di sla. Ed è in occasione della 38esima edizione ed ultima giornata del Campionato Bkt, che vedrà un Lecce impegnatissimo nella corsa verso la serie A, che i tifosi potranno acquistare braccialetti e portachiavi griffati giallorossi.

L’iniziativa è semplice e ormai collaudata: basta individuare, nei diversi settori dello stadio, pronto per la partita Lecce-Spezia, i punti di raccolta fondi per “Io Posso”. Il prossimo 11 maggio, ore 15:00, le donazioni partono da 3 euro per i braccialetti e da 4 euro per i portachiavi.

Ma non è il solo contributo: accanto ai braccialetti anche una maglia “limited edition” firmata da tutta la squadra giallorossa, che sarà proposta all’asta di solidarietà sulla piattaforma CharityStars.

Giunti al terzo anno di collaborazione, U.S. Lecce e l’associazione salentina 2he si impegnano ancora una volta nel progetto di solidarietà che nasce da un’idea del 42enne salentino Gaetano Fuso, ex poliziotto, malato di sla dal 2014. Un progetto che vede altre iniziative come La Terrazza “Tutti al mare”, a San foca di Melendugno, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motore, e Tutti in Camper che debuttato lo scorso aprile.

Per chi, invece, se lo fosse perso, dal 13 maggio si potranno ordinare telefonicamente braccialetti e portachiavi al numero 3661810331 e continuare a donare il proprio contributo.