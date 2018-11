Lecce, aria di cambiamento in Viale Aldo Moro: installate due rotatorie

Aria di cambiamento in Viale Aldo Moro, una delle strade più frequentate del capoluogo salentino. Da questa mattina, gli uomini dell’Ufficio Mobilità del Comune di Lecce sono al lavoro per istallare due rotatorie con new jersey in plastica: una all’incrocio con via Lodi, a pochi passi dalla Clinica Petrucciani. La seconda all’altezza dell’intersezione con via Bari.

I rondò provvisori saranno conclusi entro domani, con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Un modo per abituarsi lentamente alla “novità” prima di costruire quelli fissi, secondo il Piano delle Opere Pubbliche e sulla base della progettazione già approvata. L’intervento, infatti, ha la finalità di anticipare quelli che saranno i benefici delle due rotatorie in sede fissa che saranno realizzate nel corso del 2019.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza nella percorrenza di Viale Aldo Moro e degli incroci con Via Bari e Via Lodi che hanno fatto spesso da teatro a numerosi incidenti, anche gravi. Non solo, dovrebbero fungere anche da deterrente agli automobilisti indiciplinati. Un modo per spingere i conducenti a rallentare la velocità nel rettilineo via Potenza – Viale Aldo Moro sul quale, nelle ore di minore traffico, è stata riscontrata una tendenza a premere il piede sull’acceleratore, sforando i limiti consentiti.