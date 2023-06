Pericolo invasione di zanzare? Il Comune consegna ai cittadini un kit larvicida

La tanta pioggia caduta nei mesi scorsi potrebbe essere causa della eccessiva proliferazione delle zanzare soprattutto nelle abitazioni delle marine? Il Comune di Lecce scende in campo fornendo ai cittadini un kit anti-zanzare utile per le utenze domestiche, da utilizzare nelle aree private in cui sono presenti possibili focolai larvali di piccole dimensioni (caditoie, contenitori di vario genere, piscine in disuso, grondaie ostruite, ecc.), tutti luoghi che non subiscono una regolare e periodica azione di cura e trattamento. L’iniziativa dell’assessorato all’Ambiente di Palazzo Carafa si terrà nella mattinata di sabato 3 giugno sul Lungomare di San Cataldo dalle 9.00 alle 13.00.

Il kit consiste in un astuccio con un blister da 15 capsule oltre ad un foglio illustrativo con le modalità d’uso del prodotto per spiegare ai cittadini come possono contribuire con comportamenti corretti alla lotta contro le zanzare.

La lotta alle zanzare, infatti, passa anche dalle azioni virtuose dei cittadini che devono essere accorti ad evitare l’abbandono o l’accumulo all’aperto di materiali dove possa ristagnare l’acqua piovana oppure devono provvedere ad eliminare l’acqua da sottovasi, annaffiatoi, bidoni e altro. Tutto ciò, insieme all’azione di disinfestazione operata dall’Amministrazione Comunale, contribuirà a mitigare la fastidiosa presenta delle zanzare.

L’iniziativa rientra in una prima campagna informativa che il Settore Ambiente del Comune di Lecce ha realizzato in collaborazione con l’azienda specializzata affidataria del servizio di disinfestazione.

«Il Comune ha avviato per l’imminente stagione estiva – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – un programma completo di prevenzione e contrasto agli infestanti con interventi periodici di derattizzazione, contenimento colombi, disinfestazione e deblattizzazione su tutto il territorio. Oltre a queste azioni messe in campo su suolo pubblico dall’Amministrazione comunale, è opportuna la collaborazione anche dei cittadini per limitare i disagi estivi attraverso comportamenti corretti e interventi mirati. Va in questa direzione la campagna informativa che faremo sabato a San Cataldo distribuendo kit larvicidi e un depliant con una serie di informazioni e consigli utili».