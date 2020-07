Teatro e fattoria didattica, fino al 17 luglio le iscrizioni ai due laboratori estivi per disabili della Provincia

Sono ancora aperte le iscrizioni ai due laboratori all’aperto dedicati agli alunni disabili, audiolesi e videolesi, promossi dalla Provincia di Lecce per agosto e settembre, in collaborazione con la cooperativa Socioculturale /Genss, gestore dei servizi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il capo di gabinetto Andrea Romano, il consigliere provinciale con delega alle Politiche sociali Fernando Leone, il Servizio Politiche europee e Servizi sociali diretto da Carmelo Calamia, la cooperativa Socioculturale /Genss con il presidente Stefano Parolini e il coordinatore Alessandro Nocco.

Gli interessati, già beneficiari dei servizi di integrazione scolastica dell’Ente, possono inviare le richieste di iscrizione a politichesociali@cert.provincia.le.it (riceve anche da posta elettronica ordinaria), entro venerdì 17 luglio.

I laboratori

Nello specifico, si tratta di un Laboratorio di Teatro – narrazione e musica (area Lecce centro – Lecce nord), presso “Casa Pico” a Surbo, e di un Laboratorio di Fattoria didattica (area Lecce centro – Lecce sud), presso Masseria Didattica “Masugna” a Tricase.

I Laboratori saranno organizzati in base alle fasce di età, con 10 incontri di 3 ore ciascuno, per massimo 20 partecipanti, con la presenza di un educatore, un animatore esperto per ciascuna attività laboratoriale e un operatore socio sanitario, dove necessario.

Il Laboratorio di Teatro – narrazione e musica si terrà a “Casa Pico” a Surbo, struttura iscritta al Registro Regionale quale Centro per le attività socio-assistenziali destinate ai disabili, e offrirà ai partecipanti esperienze formative, aggregative e socializzanti. Nell’esperienza artistica, infatti, ciascuno può esprimere la propria originalità e diversità, sperimentando il piacere di comunicare.

Ogni incontro prevede momenti di esplorazione delle diverse dimensioni artistiche, in modo da combinare molteplici stimoli per favorire l’espressività spontanea e la creatività. Le attività ruotano attorno a tre concetti chiave: la parola, il corpo e la musica. Obiettivi sono quelli di favorire la socializzazione con particolare attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e alla condivisione delle emozioni; sviluppare capacità creative e comunicative; consolidare l’autostima e la sicurezza di sé; promuovere un apprendimento cooperativo e il rispetto delle regole sociali. Questo Laboratorio si terrà in collaborazione con l’associazione di volontariato onlus “Marco 6,31”, impegnata nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e dell’inclusione sociale. Sede del Laboratorio

Il secondo Laboratorio è quello della Fattoria didattica, che rientra tra i principali luoghi che facilitano l’inclusione sociale, favorendo le relazioni, la collaborazione e il contributo di tutti, e si svolgerà nella Masseria Didattica “Masugna”, in contrada Masugna, a Tricase. Nella struttura, che offre ambienti sia al chiuso che all’aperto, sono presenti animali per le attività di ludo-pet, spazi attrezzati per il tiro con l’arco e per la realizzazione di percorsi di educazione motoria. Il contesto, quindi, permette il contatto diretto con la natura e con se stessi; favorisce la socializzazione, la collaborazione più che la competizione; consente di ridare valore ai sensi: annusare, toccare, vedere, gustare, ascoltare sono abilità alla portata di tutti e molto spesso sottovalutate. Per i ragazzi con disabilità, solitamente abituati a ricevere cure, prendersi cura degli animali e delle piante significa potere invertire i ruoli, esperire la capacità di dare cura ad altri. Inoltre, le occupazioni tipiche della fattoria didattica offrono un riscontro concreto e facilmente verificabile: dal seme alla pianta, dagli ingredienti al prodotto finito.

Questo Laboratorio sarà realizzato in collaborazione con la società cooperativa sociale Smile che, tra gli altri servizi, gestisce il Centro socio-educativo diurno Smile a Tricase.

L’Avviso sui Laboratori estivi è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce www.provincia.le.it. Per informazioni: sdambrosio@provincia.le.it; emmaspagnolo@provincia.le.it; pportaccio@provincia.le.it; lecce@socioculturale.it.