Rubinetti chiusi a Nardò, San Cesario di Lecce e Porto Cesareo: possibili disagi

Per permettere ai suoi tecnici di effettuare gli interventi per il miglioramento del servizio, Aquesdotto Pugliese è ‘costretta’ a sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. Rubinetti chiusi a Nardò e San Cesario di Lecce che dovranno segnare in rosso la data di martedì 11 giugno 2019. Ai residenti di Porto Cesareo toccherà, invece, mercoledì 12 giugno.

Meglio mettere in conto, quindi, i disagi che saranno avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali difficoltà.

Gli orari dei lavori

A Nardò i lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per questo, i residenti di via Aldo Moro dovranno razionalizzare i consumi, evitando di ‘sprecare’ l’acqua o utilizzarla per usi che non siano prioritari o necessari, dalle 8.00 alle 16.00. Un totale di 8 ore.

Idem a San Cesario di Lecce. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese dovrà sospendere la normale erogazione idrica in via Cepolla, via Sant’Elia e via Martini. Anche qui, per un totale di otto ore: dalle 08:00 alle ore 16:00.

A Porto Cesareo tocca il 12 giugno

Otto ore di sospensione anche nella cittadina che si affaccia sul mar Jonio. In questo caso, la strada interessata è via Giurdignano (traverse comprese). Per consentire ai tecnici di lavorare il servizio sarà sospeso dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Otto ore, compressive.

Per informazioni

Tante le opzioni a disposizione del cittadino che desidera ricevere informazioni: c’è un numero verde 800.735.735 e il sito www.aqp.it con una sezione dedicata “Che acqua fa?”. Per i più social ci sono gli account Twitter @AcquedottoP e la pagina Facebook ufficiale.

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.