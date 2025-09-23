Darsena di San Cataldo, al via i lavori per gli impianti idrici ed elettrici a servizio dei pontili

Nella mattinata di ieri, il direttore dei lavori, ingegnere Giovanni Puce, dirigente dei Lavori pubblici, insieme con il rup, architetto Silvio Cillo, ha proceduto alla consegna anticipata dei lavori per la realizzazione dell’impianto principale di linea elettrica ed idrica, al fine di consentire l’uso di tali servizi lungo i pontili da parte dei diportisti.

L’intervento è stato affidato all’impresa New Technologies, la quale ha offerto un ribasso pari al 15 per cento sull’importo derivato dal computo metrico redatto dall’Ufficio tecnico, stimato in 28.129 euro, oltre iva. L’offerta della società aggiudicataria, pertanto, risulta di 23.909 euro, oltre iva.

I lavori dovranno essere realizzati entro 30 giorni.

“I lavori per la realizzazione dell’impianto principale di linea elettrica ed idrica sono stati consegnati anticipatamente e in via d’urgenza – dice il vice sindaco, con delega ai Lavori pubblici, Roberto Giordano Anguilla – nelle more della stipula contrattuale, come precisato nel verbale di consegna, proprio per andare incontro alle esigenze dei diportisti. Il provvedimento atteso per la marina leccese è realtà. L’amministrazione comunale, dunque, passa, definitivamente la gestione della darsena alla Salento Navigando. Completati i lavori annunciati, pertanto. Ringrazio gli uffici , in particolare il dirigente , l’ingegnere Puce e il rup, architetto Silvio Cillo, per l’impegno profuso nello sciogliere questa matassa particolarmente contorta nella sua gestione burocratica e amministrativa”.

Dall’Assessorato ai Lavori pubblici arriva un’altra novità: è stato riaperto il varco pedonale, oltre a quello principale, di Porta Rudiae.

“E’ stato riaperto, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, il varco pedonale di Porta Rudiae – fa sapere il vicesindaco – un passaggio storico che era stato lasciato all’abbandono negli anni scorsi e che era divenuto un orinatoio indecoroso. Aver riscoperto questo passaggio, grazie anche al via libera della Soprintendenza, ci inorgoglisce per aver restituito ai leccesi un tassello della propria storia civica”.