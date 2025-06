Procedono i lavori all’Ex Pretura di Gallipoli, diventerà un unico polo biblio-museale e casa della cultura

Procedono a ritmo serrato i lavori di restauro conservativo, rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’edificio “Ex Pretura“, nel cuore del centro storico di Gallipoli. Il cantiere, avviato grazie a un finanziamento Pnrr di oltre 2 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale nel disegno più ampio dell’Amministrazione Comunale di trasformare l’intero isolato, comprendente il museo civico “Emanuele Barba” e la biblioteca comunale con l’archivio storico, in un unico, articolato polo culturale. La futura Casa della Cultura sarà un luogo integrato di saperi, incontri e memoria condivisa, dove storia, lettura, ricerca e arte si fonderanno in un’esperienza accessibile e partecipata. Gli interventi, coerenti con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, puntano a rigenerare uno dei palazzi simbolo della città e a riconsegnarlo alla comunità in una veste rinnovata, funzionale, inclusiva.

“Un altro impegno mantenuto. Il progetto della Casa della Cultura non è solo un’operazione di recupero architettonico, ma un investimento sul futuro della città e sulla sua capacità di produrre e accogliere cultura. Gallipoli ha bisogno di spazi vivi, di contenitori che diventino contenuti, di storie che trovino casa. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico della città, con l’obiettivo di costruire un modello di città in cui cultura, accessibilità e identità convivano e si rafforzino reciprocamente”, dichiara il sindaco Stefano Minerva.

Sul piano tecnico, i lavori prevedono interventi su tutti i livelli dell’edificio: dal consolidamento strutturale alla bonifica, dal rifacimento degli impianti alla riqualificazione degli ambienti interni ed esterni, compresa l’installazione di un ascensore per garantire piena accessibilità. In corso anche il restauro del controsoffitto ligneo dell’ex sala consiliare e la sostituzione degli infissi, nell’ottica di una valorizzazione rispettosa dell’identità originaria dell’edificio.

“Questo progetto – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone – è l’esempio concreto di una visione amministrativa che punta sulla rigenerazione urbana e sull’utilizzo mirato delle risorse europee per rilanciare la città. In un anno restituiremo alla comunità un bene prezioso, che sarà molto più di un edificio: sarà il cuore pulsante della vita culturale gallipolina”.