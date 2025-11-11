A Lecce tutto pronto per i lavori di rigenerazione urbana di Viale Lo Re

Rigenerazione urbana e riqualificazione ecologica dei viali storici, cominciano i lavori anche in viale Lo Re.

Il dirigente, comandante Donato Zacheo, ha firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura del cantiere nella porzione di sede stradale tra il civico 69 e l’intersezione con via Dei Verardi, dal 13 novembre al 2 dicembre prossimi, dalle ore 6 alle ore 16.

‘La scelta della cantierizzazione è stata fatta nel rispetto del traffico veicolare – dice il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, con delega ai Lavori pubblici. Viale Lo Re, occorre chiarire, non sarà chiusa al transito. Si tratta della prima parte dei lavori che interesseranno viale Lo Re: è stata scelta la seconda porzione di strada, secondo il senso di marcia, tenendo conto che, nella prima parte, il Cinema Massimo ospiterà il Festival del Cinema Europeo, da 15 al 22 novembre prossimi, una manifestazione culturalmente importante per la città. Inoltre, a chiusura del cantiere, vale a dire dopo le ore 16, i parcheggi torneranno disponibili>.

‘L’ordinanza relativa a viale Lo Re si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dei viali storici della nostra città, volto a restituire decoro, sicurezza e funzionalità agli spazi urbani più rappresentativi – afferma l’assessore al Traffico ed alla Mobilità, Giancarlo Capoccia. Dal 13 novembre al 2 dicembre sarà eseguito il rifacimento del marciapiede nel tratto compreso tra via Dei Verardi, incrocio escluso, e il civico 69, subito dopo la fermata dei bus urbani. Per evitare la chiusura completa del tratto, e poiché l’area di cantiere occuperà anche una porzione di carreggiata di 2,70 metri, si è scelto di istituire il divieto di fermata sul lato opposto, con la destituzione temporanea degli stalli di sosta. Tale misura consentirà il regolare transito dei veicoli e dei bus, garantendo sicurezza e scorrevolezza della circolazione. Inoltre, l’impresa provvederà ad azzerare il dislivello tra la carreggiata e la pavimentazione in autobloccanti, in particolare nel tratto antistante il supermercato etnico. La fermata dei bus sarà temporaneamente spostata più avanti, all’altezza del civico 89, in accordo con Sgm. Sarà infine individuato un nuovo stallo per i veicoli a due ruote, poiché quello attualmente presente verrà occupato dall’area di cantiere. Questi interventi fanno parte di una strategia complessiva che mira a rendere Lecce una città moderna, bella ed efficiente – conclude l’assessore Capoccia – dove la mobilità sostenibile e la qualità degli spazi pubblici rappresentano una priorità concreta e condivisa. Stiamo lavorando con impegno e visione affinché ogni opera, anche la più piccola, contribuisca a migliorare la vivibilità e l’immagine della nostra città>.