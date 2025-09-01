Partiti i lavori di ristrutturazione del Mercato dei Fiori di Leverano

Sono iniziati oggi i lavori di miglioramento ed efficientamento del Mercato dei Fiori di Leverano, finanziati con oltre sette milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il progetto rientra nel programma nazionale per lo sviluppo della logistica agroalimentare e vede Leverano tra i soli due comuni pugliesi ammessi, al sedicesimo posto in una graduatoria nazionale di trentadue proposte.

L’intervento, denominato Flormerc 4.0, prevede un ammodernamento complessivo della struttura con riqualificazione energetica, nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento, celle frigorifere di ultima generazione e un’area ristoro. Sono previsti anche impianti fotovoltaici sulla copertura e sulle pensiline dei parcheggi, insieme a un sistema di recupero delle acque piovane. Il progetto punta a rendere il mercato più moderno, efficiente e sostenibile, rafforzando il ruolo di Leverano nel settore floricolo.

L’intervento sarà completato con l’acquisto di attrezzature per il potenziamento della capacità logistica, tra cui sistemi Amr (Autonomous Mobile Robots), ovvero robot mobili autonomi in grado di movimentare merci e materiali all’interno della struttura, scaffalature pesanti e software avanzati per la gestione e l’ottimizzazione del trasporto delle merci.

“Questo finanziamento rappresenta uno dei risultati più rilevanti ottenuti dal nostro Comune negli ultimi anni” spiega il sindaco di Leverano Marcello Rolli. “Le risorse a disposizione ci permetteranno di riqualificare il mercato e di dotarlo di un impianto fotovoltaico capace di coprire l’intero fabbisogno energetico del complesso. All’interno realizzeremo una sala convegni e spazi attrezzati con tecnologie logistiche avanzate e celle frigorifere per la conservazione dei prodotti. Anche le aree esterne saranno completamente ripensate, per migliorarne funzionalità e sostenibilità ambientale. Si tratta di un intervento organico pensato per rilanciare il nostro mercato e trasformarlo in uno dei poli commerciali più importanti del Sud Italia”.

“In questo modo il mercato potrà trasformarsi in un vero e proprio centro nevralgico per la gestione coordinata delle filiere orto-florovivaistiche ed enogastronomiche dell’area di Leverano” dichiara il consigliere delegato Rocchino Gatto.

Per tutta la durata del cantiere, il mercato opererà in una sede provvisoria sulla Provinciale Carmiano al chilometro 2.