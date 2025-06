Più posti auto e migliore viabilità in centro, al via a Lecce i lavori in via 95esimo Reggimento Fanteria

Il Comune di Lecce, con l’Assessorato alla Mobilità, prosegue l’impegno per il miglioramento della viabilità e dell’accessibilità nelle zone centrali a vocazione commerciale della città, con un’attenzione particolare alle esigenze dei residenti e degli operatori economici.

‘In quest’ottica, sono in corso interventi significativi in via 95º Reggimento Fanteria, dove si sta procedendo alla trasformazione degli attuali stalli di sosta in parallelo in stalli a spina – fa sapere l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia. Questa scelta tecnica consentirà di incrementare sensibilmente il numero di posti auto disponibili, migliorando nel contempo l’ordine e la funzionalità della sosta. Solo su questa arteria centrale sarà possibile recuperare oltre 50 stalli rispetto alla situazione attuale, con un impatto positivo immediato per chi vive, lavora o frequenta la zona’.

L’intervento è parte di una più ampia strategia volta a favorire il ricambio dei veicoli a beneficio delle attività commerciali, senza penalizzare i residenti, ai quali si continuerà a garantire la possibilità di parcheggiare in prossimità della propria abitazione.

‘Stiamo lavorando per coniugare le esigenze di chi vive in centro con quelle di chi lo anima con le proprie attività – aggiunge Capoccia. Vogliamo una città più ordinata, accessibile e vivibile, in cui la mobilità e la sosta siano strumenti di sviluppo, non di ostacolo>.

Sono allo studio ulteriori interventi di riqualificazione e razionalizzazione della sosta.