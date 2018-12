Presto lavori in viale Grassi, tutto in vista del recupero delle cave di Marco Vito e di Masseria Tagliatelle

I residenti lo sanno: da sempre viale Grassi è un inferno di traffico e code d’auto chilometriche. Nonostante la realizzazione della tangenziale e di altre vie di fuga, una delle principali arterie cittadine che collega la periferia ovest al centro diventa impraticabile in determinati orari della giornata.

Snodo per numerosi punti di riferimento dell’immediato hinterland leccese, viale Grassi è sempre stato uno dei grattacapo per gli uffici comunali.

E così, oggi arriva la notizia della riqualificazione di Viale Grassi e Via Carluccio, per un importo di 256mila euro per la viabilità e i marciapiedi.

La Giunta comunale ha approvato, infatti, il progetto definitivo. L’intervento è parte del programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, elenco annuale 2019 ed è stato finanziato grazie ad economie di bilancio derivanti da fondi Cipe nell’ambito del “Programma Opere Minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto”.

Il progetto di riqualificazione della viabilità su Viale Grassi e Via Carluccio si inserisce nel più ampio complesso di interventi infrastrutturali che sono in corso di realizzazione nelle aree ex cave di Marco Vito.

Il tutto avviene anche in vista della riqualificazione definitiva della zona, in prima battuta per l’apertura del Parco delle Cave e della Masseria Tagliatelle e in un futuro prossimo come arterie di accesso all’area antistante la Stazione Ferroviaria.

L’intervento riguarda il miglioramento delle condizioni di percorrenza automobilistica e quelle della percorrenza pedonale, con il rifacimento dei marciapiedi. Questi ultimi saranno resi accessibili per le persone con disabilità.