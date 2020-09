“LEbiotec”, a Ekotecne un workshop su ricerca e innovazione nelle biotecnologie di Unisalento

Ricerca e innovazione nelle biotecnologie sono al centro del workshop “LEbiotec”, in programma lunedì 28 settembre 2020 e organizzato dal consiglio didattico dei corsi di laurea in Biotecnologie e Biotecnologie mediche e nanobiotecnologie dell’Università del Salento, dall’Istituto di Fisiologia clinica (Cnr Ifc), dall’Istituto di Scienze delle produzioni alimentari e dall’Istituto di Nanotecnologia (Cnr Nanotec) del Consiglio Nazionale delle ricerche e dal Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CBN-IIT). Dalle ore 8.30 alle ore 17.30 i lavori si alterneranno in presenza nel centro congressi del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce) e online su piattaforma Teams (codice: ag08pw9) e su Facebook (@BiotecnologieUnisalento). L’iniziativa è inserita tra gli eventi della “European Biotech Week”, con il coordinamento italiano di Assobiotec; partner per la divulgazione scientifica TEaK (https://www.teaklecce.it/).

“Le biotecnologie hanno sempre maggiore rilievo in varie attività industriali e l’Ateneo salentino garantisce in questo campo un importante contributo formativo”, sottolinea il professor Gian Pietro Di Sansebastiano, coordinatore dell’iniziativa, “L’area in cui opera il nostro Ateneo ha già prodotto eccellenti spunti biotecnologici innovativi in ambito medico, agroalimentare e di elaborazione dati. L’insieme di formazione, trasferimento tecnologico, imprenditoria e cittadinanza rappresenta un ecosistema complesso che può trarre maggiore energia e sviluppo da una sempre maggiore armonizzazione. In questa direzione va l’organizzazione del workshop”.

Il programma della giornata prevede varie presentazioni di ricercatori che operano negli istituti di ricerca salentini e di ospiti tra i quali Alberto Rainer (Campus Biomedico di Roma), esperto di ingegneria tissutale, e Gabriele D’Uva (Università di Bologna), esperto di rigenerazione cardiaca. Nel pomeriggio ci si concentrerà sulle aziende grandi e piccole che operano nel campo delle biotecnologie.