Lecce-Bologna, non solo calcio. Giocatori in campo per sostenere “Fai Rete contro la povertà”

Il 28 settembre 2025, in occasione della partita casalinga contro il Bologna, lo Stadio “Via del Mare” si trasforma in un palcoscenico di solidarietà. L’U.S. Lecce scende in campo non solo per i tre punti, ma per lanciare l’iniziativa “Fai Rete contro la povertà”, ribadendo la sua vicinanza alla Comunità Emmanuel, che quest’anno celebra i 45 anni dalla sua nascita.

L’iniziativa, che vede l’adesione della Prefettura, sottolinea l’importanza cruciale del lavoro di rete per affrontare i bisogni delle persone più fragili. Il presidente, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto rinnovare la sua stima a Padre Mario Marafioti, fondatore della Comunità Emmanuel, riconoscendo il valore del suo percorso di servizio a favore degli ultimi, basato su valori di profonda umanità.

Questa partnership non è solo un gesto simbolico. Rappresenta un’azione concreta di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale, obiettivi che lo sport può contribuire a raggiungere con la sua vasta eco.

Al centro di questa collaborazione c’è l’Emporio della Solidarietà, un’attività fondamentale della Comunità Emmanuel.

Attivo da oltre 14 anni, l’Emporio è un punto di riferimento non solo per la distribuzione di generi alimentari, ma per un sostegno a 360 gradi. È riconosciuto per la sua trasparenza e tracciabilità, garantendo che ogni risorsa sia gestita con la massima correttezza.

Dopo una visita all’Emporio, il numero uno di “Via Colonnello Costadura” ha condiviso l’impegno della Prefettura a sostenerne l’attività, rafforzando la rete istituzionale attorno a questo progetto vitale.

L’impatto dell’Emporio della Solidarietà sul territorio è enorme: ha già supportato oltre 16.000 famiglie. Tuttavia, il suo ruolo va ben oltre il semplice aiuto materiale.

L’Emporio offre un supporto integrale alle famiglie in difficoltà, che comprende: supporto psicologico; formazione professionale; percorsi di inserimento lavorativo; servizi socio-sanitari

Questo approccio è la chiave per spezzare il ciclo della povertà e promuovere una reale inclusione sociale nel Salento.

Per garantire continuità e forza all’azione della Comunità Emmanuel, l’U.S. Lecce si impegna attivamente su più fronti donazione diretta, l club garantirà un sostegno economico all’associazione attraverso una donazione; Raccolta Fondi (per tre partite), allo scopo di massimizzare l’impatto, verrà organizzata una raccolta fondi in tre partite casalinghe della stagione. La prima di queste sarà proprio quella del 28 settembre contro il Bologna.

L’iniziativa coinvolgerà attivamente calciatori, tifosi, sponsor e l’intera comunità locale, trasformando l’entusiasmo sportivo in energia solidale. Durante l’evento, saranno distribuiti volantini informativi per agevolare le donazioni e partecipare attivamente.